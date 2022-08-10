Башкирия вошла в топ-3 регионов ПФО по уровню средних зарплат

По сравнению летом прошлого года в Башкирии средние зарплаты выросли на 16,6 процентов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Недавно Росстат опубликовал рейтинг регионов Приволжского федерального округа по уровню средних зарплат в первом полугодии 2022 года. Специалисты проанализировали данные по среднему заработку наемных сотрудников на основе отчетов крупных и средних предприятий в каждом из регионов. На основе этой информации был составлен рейтинг по средним зарплатам среди субъектов Поволжья.

Согласно данным Росстата, самые высокие зарплаты в первой половине этого года в Поволжье были в Татарстане. Там средний заработок на средних и крупных предприятиях составил 52,7 тысяч рублей. По сравнению с первым полугодием 2021 года, зарплаты жителей Татарстана выросли на 15,4%.

Второе место по уровню средних зарплат в Поволжье занял Пермский край. Там наемные работники в среднем зарабатывают по 50,7 тысяч рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 11%.

Замыкает тройку лидеров по уровню зарплат в ПФО Башкирия. По данным Росстата в нашей республике средняя зарплата по итогам шести месяцев 2022 года составляет 47,5 тысяч рублей. К слову, специалисты отмечают довольно высокий рост среднего заработка по сравнению с прошлым годом – 16,6%.

В пятерку регионов Приволжского федерального округа по уровню средней зарплаты вошли также Самарская область и Удмуртия. Там средний заработок наемных рабочих составил 46,1 и 44,4 тысяч рублей соответственно. Всего за год, с лета 2021 по лето 2022 годов в этих регионах заработки в среднем выросли на 9,19 и на 16,8% соответственно.

Что касается регионов Поволжья, где средние зарплаты самые низкие, то по данным Росстата в самом низу рейтинга оказалась республика Марий Эл. Там средняя зарплата составляет 39,1 тысячу рублей. Чуть лучше обстоят дела в Мордовии, где жители могут рассчитывать на средний заработок в размере 39,7 тысяч рублей.