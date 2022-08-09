В Башкирии в Международный день кота альпинист спас котенка, забравшегося на 30-метровую высоту

Несколько дней малыш мяукал на балконном козырьке, пока его не услышали. Фото: скрин видео группы "Путь домой"

Необычной доброй историей поделились зооволонтеры из города Октябрьского. Там на помощь маленькому перепуганному котенку, забравшемуся на козырек 9 этажа, пришли альпинисты. Самое примечательное, что спасательная операция проходила в Международный день кота. О том, как спасали котенка и как себя сейчас чувствует малыш – в нашей статье.

«НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ МЯУКАЛ, МОЛЯ О ПОМОЩИ»

Как рассказала зоозащитница Юлия Зарга, к ней обратилась жительница дома №19 в 34-м микрорайоне и сообщила, что с крыши доносится жалобное мяукание. Выяснилось, что на козырек на 9 этаже пробрался маленький котенок, а вот спуститься обратно уже не смог. Несколько дней, изнывая от жары, без еды и воды, малыш громко мяукал, моля о помощи.

- Мы выехали с волонтером Ангелиной. Тряслись руки, сердце бешено колотилось. Мы не знали, что делать, ходили и на крышу, но понимали, что ничего не можем поделать. Доступ закрыт. Квартира, на балконе которой застрял котенок, давно пустовала, помочь там было некому. Ангелина даже съездила в жилищное управление. Сотрудник приехал и открыл доступ к крыше. Мы поднялись туда, пытались соорудить хоть какую-то лазейку, но все наши попытки не увенчались успехом. Высота была слишком большая, - описывает перипетии спасательной операции Юлия в соцсетях.

Перебирая пути спасения котенка, волонтеры даже обращались в МЧС, но там заявили, что ничем не могут помочь. Тогда женщинам пришла в голову идея – позвонить альпинистам. К счастью, на просьбу волонтеров откликнулась компания по установке кондиционеров.

- Отважный мужчина приехал на специальном автомобиле, взял с собой сооружение. Надев страховку, он спустился с крыши вниз. А мы, переживая, молились, чтобы все было хорошо. О чудо – котенок спасен! – радуется Юлия Зарга.

Конечно, голодные дни сказались на состоянии малыша: кошечка была очень худой и истощенной, находилась в состоянии сильного стресса. Волонтеры забрали котенка домой, где его отмыли, накормили и уложили отдыхать. Кошечку назвали Альпой – в честь своего спасителя. Зоозащитники надеются, что в дальнейшем смогут найти ей доброго и любящего хозяина.