«До двух лет был обычным ребенком»: мальчик из Башкирии нуждается в срочной операции

Фото: АНО "Радуга добра"

В Стерлитамаке волонтеры помогают 11-летнему Диме Митюшину, который очень мечтает стать обычным здоровым ребенком, играть со сверстниками в мяч, смело тянуть руку и отвечать у школьной доски. Но пока Диме очень сложно даже просто крепко стоять на ногах, да и речь ему дается тоже трудновато. Все дело в сложных и серьезных диагнозах – ДЦП и спастическом тетрапарезе, задержке психо-речевого развития. Но даже несмотря на инвалидность шанс у ребенка все же есть. Нужна только помощь.

НЕ ПОВЕРИЛИ, КОГДА ВРАЧ СООБЩИЛ ДИАГНОЗ

Как рассказывает мама Димы, ее малыш родился абсолютно нормальным обычным ребенком. Первые месяцы жизни никто из врачей даже не мог заподозрить у малыша какие-то проблемы.

- И на УЗИ ходили, и к терапевту, и к неврологу. Весь первый год все было хорошо, развивался вроде по нормам, и ходить уже начал, и все. Уже только ко второму году стали проявляться нарушения. И уже тогда врачи сказали, что это ДЦП. Мы даже сразу и не поверили сначала, - рассказывает мама Димы Земфира Митюшина.

Несмотря на проблемы с речью и способностью двигаться, Дима поступил в школу и уже окончил 4 класс. Мальчик очень старается, а учителя отмечают его ласковый и послушный характер.

- Дима регулярно проходит курсы реабилитации в клиниках, в частности в инклюзивном центре «Курай». И вот центр связался с профессорами одной из реабилитационных клиник в Перми, которая как раз специализируется на таких сложных случаях. В итоге врачи дали несколько консультаций маме Димы и было принято решение об операции. Оперативное вмешательство поэтапно будет проведено на правую стопу ноги и правую руку – это поможет справиться с парезом, то есть двигаться Диме будет гораздо легче. Кроме того, будет проведена операция по уменьшению слюнотечения. Это тоже поможет мальчику увереннее чувствовать себя в коллективе сверстников. Сейчас он плохо говорит, но мы постоянно занимаемся с ним у логопеда, делаем логомассаж, так что разговаривать Дима совсем скоро будет хорошо, - рассказала волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева.

Первая операция назначена уже на 20 августа. После того, как все оперативные вмешательства будут проведены, Диму ждет длительная реабилитация, от которой также зависит успех его выздоровления. В общей сложности, стоимость лечения составляет 500 тысяч рублей – сумма совершенно неподъемная для простой семьи из глубинки. Именно поэтому на помощь мальчику и пришли волонтеры, которые объявили сбор.

Если и вы хотите помочь Диме Митюшину поскорее встать на ноги и уверенно держаться на них, вы можете сделать посильный вклад на карту, привязанную к номеру 8(919)616-60-26 (получатель Биргулиева Регина Фанусовна, обязательно с пометкой «Помощь Диме»).