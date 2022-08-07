Водители, больницы и даже дворники! Уфимцы рассказали, что им не нравится в столице Башкирии

Вопреки званию одного из самых зеленых городов России, жители Уфы часто жалуются на проблемы с экологией. Фото: Рустем Ахунов

Недавно аналитики Финансового университета при правительстве России опубликовали рейтинг качества жизни в городах страны по итогам первого полугодия 2022 года. На основе опросов общественного мнения эксперты составили топ-25 самых благополучных для жизни городов, куда Уфа не попала. Ранее мы уже писали, почему так могло произойти.

Проще говоря, по результатам опросов горожан, выяснилось, что уфимцы недовольны многими сторонами городской жизни. Понятно, что сам по себе рейтинг Финансового университета довольно субъективный, но ведь и проблем в башкирской столице довольно много. Мы решили провести собственный опрос среди жителей Уфы и выяснить, чем же конкретно они недовольны.

Согласно методике исследования, эксперты из университета расспрашивали городских жителей о том, насколько они довольны или недовольны работой коммунальщиков, общественного транспорта, дорожного хозяйства, состоянием медицинского обслуживания, доступностью недвижимости, экологией и так далее. Как оказалось, почти во всех этих сферах уфимцы видят множество реальных проблем.

ТРАНСПОРТ И ЖКХ

Среди самых застарелых проблем города жители Уфы называют работу ЖКХ и общественного транспорта. Например, резкой критике подвергаются коммунальщики и дорожники, отвечающие за ливневые канализации и уборку снега.

- Вот, например, Клиника БГМУ - больница федерального значения. Рядом с ней разбитая дорога, на машине даже тяжело попасть, а на общественном транспорте вообще нереально приехать, сюда всего пара маршрутов идут. Ну и зимой в этом районе снег так плохо убирают, что пешеходам даже к территории невозможно нормально подойти. Да и вообще, проблема с сугробами который год актуальная – на тротуарах его как будто не убирают совсем. И так по всему городу, между прочим, - говорит жительница Уфы Наталья.

Одной из самых серьезных проблем городского хозяйства уфимцы называют плохую уборку снега зимой. Фото: Рустем Ахунов

Отмечают жители башкирской столицы плохую работу и ливневой канализации в городе. После дождя многие улицы превращаются в бурлящие потоки, а тротуары усеяны лужами. Но и это еще не все.

- Очень достают газонокосильщики, летом чуть ли не каждый день начинается со звуков кошения травы, к тому же они еще и выкашивают траву практически до под корень, оставляя голую землю, очень некрасиво потом, - отмечает житель Затона Ринат.

Он же поделился с «КП-Уфа» печалью всех жителей этого микрорайона. По словам Рината, сейчас уехать на общественном транспорте из Затона в другие районы равносильно подвигу.

- Вот почему убрали троллейбус номер 3, который до Затона ходил? Якобы из-за нерентабельности и отсутствия пассажиропотока. При этом другие маршруты продолжают работать, но тоже ездят полупустые. Почему изменили маршрут автобуса номер 30к, который ездил до Центрального рынка, а теперь до ТЦ Башкирия? Теперь туда можно доехать только на 107-м, 108-м и 112-м, на которых не только жители Затона ездят, но и жители Михайловки, Суровки. То есть это пригородные автобусы, не чисто городские. Отсюда они постоянно переполненные, - говорит Ринат.

Что касается работы общественного транспорта в целом по городу, то на него жалуются едва ли не все, кто им пользуется.

- Я часто выезжаю за город на электричке, обратно возвращаюсь с вокзала. Зимой на остановке очень много иногородних студентов, а летом огромное количество пенсионеров возвращаются из садов. А уехать оттуда настолько сложно, что проще такси заказать, чем дождаться автобус, - жалуется житель города Юрий.

После дождей на городских улицах часто можно увидеть гигантские лужи. На фото: район Черниковка. Фото: соцсети

ДОРОГИ И ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

Многие автомобилисты, кого мы опрашивали, в целом нейтрально оценивают состояние дорог в Уфе. Однако если сравнивать с другими миллионниками, то выходит, что в башкирской столице все не так уж и хорошо.

- На самом деле, достаточно поездить на автомобиле по разным городам России. И несложно заметить, что в Уфе одни из самых плохих дорог, если брать города-миллионники. Есть две основные претензии. Внезапные и никак не отмечаемые глубокие ямы даже в центре города. Даже если ехать 40 км/ч, то можно не успеть среагировать и лишиться колеса или подвески. Ну отсутствие разметки почти везде, ее традиционно рисуют ближе к осени. Из-за отсутствия разметки многие водители путаются, а особо наглые пользуются этим и подрезают, - отмечает житель башкирской столицы Ильдар.

Это что касается мнения автолюбителя, а что по поводу движения думают пешеходы? Житель одного из самых густонаселенных районов Уфы Сергей отмечает, что из-за полного отсутствия нормальных парковок и гаражей в городе, дворы наглухо «забиты» припаркованными машинами и это создает серьезные проблемы для пешеходов и мам с колясками. Но и это еще не все.

- В последнее время побывал во многих городах нашей страны и нигде такого хамского отношения водителей по отношению к пешеходам как в Уфе не встречал. Просто отвратительно у нас все с этим. Для автомобилиста пешеход как будто и не человек вовсе, – возмущается Сергей.

В городе периодически закрывают на ремонт крупные автомагистрали, но глобально дорожные проблемы это не решает. Фото: Захар Яковлев

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Еще один критерий, по которому определяют качество жизни в городе – медицинское обслуживание. Многие уфимцы регулярно жалуются в комментариях у главы Башкирии Радия Хабирова на проблемы с доступом к врачам, а в эпоху первой волны коронавируса буквально атаковали его аккаунты из-за сложностей с вызовом скорой помощи.

- Все говорят, что у нас очень доступная медицина, но это совсем не так. У меня двое детей, которые регулярно нуждаются в осмотрах и консультациях профильных специалистов, вот только попасть к ним на прием – это целый квест. Для начала нужно умудриться дозвониться в регистратуру (если дозвонитесь на 20 раз – считайте, уже вам крупно повезло), а потом услышать, что запись уже закончилась, потому что свободные места сильно ограничены. Если же вам повезет записаться, то к врачу вы все равно попадете только через две недели. Многих специалистов попросту нет – нет неврологов, гастроэнтерологов. Точнее они есть, но только постоянно в отпуске или на курсах. И ладно, если ситуация несрочная, - говорит молодая мама Инга.

До строительства инфекционного госпиталя под Уфой коронавирус создавал очень серьезную нагрузку на здравоохранение. Фото: Рустем Ахунов

ЭКОЛОГИЯ И КОНФЛИКТНОСТЬ

Еще одна проблема, которую достаточно часто в опросах озвучивают уфимцы – плохая экология. Да, Уфа действительно один из самых зеленых городов России, с этим никто не спорит. Но периодически горожане жалуются на сильные химические запахи в разных районах. Например, прошлым летом зловоние стояло по несколько дней и накрывало едва ли не всю территорию башкирской столицы.

- Периодически сильные химические запахи возвращаются. Причем летом чаще, чем зимой. Мы с супругой замечали это уже в этом году несколько раз. Открываешь окно или балкон и в нос ударяет сильный запах, больше похожий на сероводород, - рассказывает житель дома на улице Комсомольской Вячеслав.

К слову, аналитики опрашивали горожан о том, как часто им приходится судиться со страховыми или банками. Так вот, сами представители судебной системы отмечают, что в регионе наблюдается высокая загруженность судей. А если учесть, что в основном люди судятся не между собой, а с организациями, то уровень конфликтности по понятным причинам достаточно высокий.

- Хочу отметить, что моя сестра больше года судится с банками по делу о банкротстве. Тут нас претензия только одна - сильная загруженность судов, из-за чего каждый перенос дела продлевает рассмотрение дела на 2-3 месяца, - делится своими наблюдениями уфимец Ильдар.