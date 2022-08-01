Кадровые перестановки и вручение наград хоккеистам: чем запомнилась оперативка Хабирова в правительстве Башкирии

Радий Хабиров наградил Андрея Василевского и его отца высокими государственными наградами

На прошедшем в понедельник, 1 августа, оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил ряд кадровых перестановок в своей команде и вручил высокие награды знаменитым хоккеистам. На повестке дня были также, по традиции, доклады министров о положении дел на дорогах и в сфере ЖКХ, ситуация с коронавирусом и отчет о работе чиновников по итогам прошлой недели. Чем запомнилась оперативка в уфимском Белом доме, в материале «КП-Уфа».

ГОРДОСТЬ РЕСПУБЛИКИ

На оперативное совещание в Центр управления республикой на этот раз пригласили двоих выдающихся хоккеистов прошлого и настоящего. Воспитанники уфимского «Салавата Юлаева», отец и сын Василевские, получили из рук главы Башкирии высокие награды.

Заслуженный тренер, сам в прошлом голкипер башкирской команды Андрей Леонидович был удостоен высшей награды – «Ордена за заслуги перед республикой Башкортостан». Его сын, действующий голкипер клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг», двукратный обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский, награжден орденом Салавата Юлаева.

Отметить тренера и хоккеиста Василевских Хабиров государственными наградами Хабиров решил за вклад в развитие хоккея в Башкирии.

- Республика вами гордится! – заявил Радий Хабиров перед вручением наград Василевским.

На этой же оперативке глава Башкирии объявил о присвоении званий Героев России двоим уроженцам республики, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

- Мы с коллегами принимали участие в очень тяжелой торжественной церемонии. За героизм мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга двум нашим парням, уроженцам города Уфы и Абзелиловского района, Серафимову Максиму Владимировчиу и Ильгамову Тамерлану Айсаровичу указом президента Российской Федерации присвоены звания «Герое России» посмертно, – заявил Радий Хабиров.

КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Продолжилось совещание в уфимском Белом доме объявлением об очередных кадровых перестановках в команде главы Башкирии. Своим указом Хабиров назначил на пост вице-премьера Алана Марзаева, ранее исполнявшего обязанности министра ЖКХ. Теперь он будет курировать отрасли строительства и ЖКХ в качестве заместителя премьер-министра Башкирии.

Алан Марзаев назначен вице-премьером правительства Башкирии

Примечательно, что занимавший пост куратора строительной сферы вице-премьер Раиф Абдрахимов был «рекомендован» на пост гендиректора «Башспирта». Чуть позже должен состояться совет директоров, где его кандидатуру будут утверждать.

К слову, ранее сферу ЖКХ в башкирском правительстве курировал вице-премьер Борис Беляев. На данный момент он находится под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий, как и его коллега, министр строительства Рамзил Кучарбаев. Их дело недавно было передано в суд с обвинительным заключением.

ПРОГНОЗ ПО КОРОНАВИРУСУ

Не могли на совещании в региональном кабмине обойти и ситуацию с распространением коронавируса. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем докладе заявил, что на 1 августа 2022 года в республике ситуация с COVID-19 пока остается стабильной: медики выявили 90 новых случаев заражения за сутки. Общее количество заболевших ковидом с начала пандемии в регионе достигло 292150 человек. За неделю рост заболеваемости вырос на 27 процентов.

В свою очередь, главный санитарный врач Башкирии Анна Казак отметила, что Роспотребнадзор прогнозирует повышение уровня заболеваемости к осени.

- Рост заболеваемости все равно будет. Как мы и предполагали, к сентябрю будет эпидемический подъем по коронавирусной инфекции. У нас, чтобы подготовиться по вакцинации и ревакцинации, есть в запасе еще, как минимум, 3-4 недели до активного роста заболеваемости, - подчеркнула руководитель Роспотребнадзора по Башкирии.

Заслушав еще несколько небольших докладов Радий Хабиров закончил совещание, сославшись на важную встречу с представителями Ирана, которые прибыли в Башкирию.