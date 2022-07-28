Стыдно за погубленную жизнь: репортаж из уфимской колонии-поселения, где отбывают наказание водители, севшие за руль пьяными и устроившие смертельные ДТП

Уже с 2022 года наказание для водителей, севших за руль пьяными, серьезно ужесточится Фото: Олег ЗОЛОТО

На прошлой неделе всю Башкирию потрясла новость об аварии в Бакалинском районе, где под колесами автомобиля погибли четыре молодые девушки. Подруги возвращались под утро домой из кафе, когда их на большой скорости сбил Audi A5. За рулем иномарки находился 28-летний парень, который честно признался, что сел за руль, выпив две бутылки пива. Именно этот факт и стал главной причиной трагедии.

Не секрет, что такие печальные истории – в Башкирии не редкость. «Комсомолка» отправилась в уфимскую колонию-поселение, где отбывают свое наказание водители, севшие за руль пьяными и погубившие чужие жизни. Мы публикуем их откровения и надеемся, что эти истории станут убедительным уроком для тех, кто садится за руль нетрезвыми.

Все осужденные жалеют, что сели за руль нетрезвыми и погубили чужие жизни Фото: Яна БАЗЕКИНА

ПОГУБИЛ ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ И САМ СТАЛ ИНВАЛИДОМ

39-летний уфимец Алик Тимашев вспоминает: хотел завести семью, работать и помогать пожилым родителям. Но вместо этого он 19 апреля 2021 года сел пьяным за руль своего Chevrolet Cruze, выехал на встречную полосу и протаранил Great Wall Hover. Как итог: собственная инвалидность и смерть другого водителя.

- Накануне ко мне приходили друзья, мы пили водку. А рано утром мне позвонили с работы и сказали, что нужно срочно ехать в сторону Челябинска. Хотя я до конца так и не протрезвел, все равно сел за руль и поехал. Не доезжая Аши, отвлекся от дороги и вылетел на «встречку». Сам момент столкновения не помню – потерял сознание. Помню, как меня вытаскивали из искореженного салона, видел, как деблокировали другого водителя. Уже в больнице я узнал, что этот 58-летний мужчина умер. С ним был еще 33-летний пассажир, но, к счастью, он выжил, - рассказывает уфимец.

Алик Тимашев после аварии остался инвалидом 3 группы Фото: Яна БАЗЕКИНА

Алик тоже получил серьезные травмы – открытые переломы, сотрясение мозга - до сих пор передвигается, опираясь на трость. Теперь он инвалид 3 группы. Суд признал его виновным в смертельной аварии и назначил 7 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также выплатить моральную компенсацию в размере 2 млн 700 тысяч рублей семье погибшего.

- Тут я уже 3 месяца. Однако не прошло ни дня, чтобы я не вспоминал о случившемся. И это очень тяжело. Я до сих пор не могу себе простить, что стал виновником этой трагедии. На суде я встретился с родственниками погибшего, попытался попросить у них прощения, но они не захотели со мной общаться, - признается мужчина. - Если бы можно было бы вернуть все назад, я бы никогда не сел пьяным за руль.

ПОЕХАЛ ЗА СИГАРЕТАМИ И ПОГУБИЛ ВОЗЛЮБЛЕННУЮ

Уфимец Рустем Давлетов до сих пор с содроганием вспоминает 2 июня 2021 года. Накануне он поехал в гости к своей возлюбленной в деревню Старогумерово Кушнаренковского района. Всю ночь они распивали алкоголь, а с утра решили поехать за сигаретами в соседнюю деревню.

По вине Рустема Давлетова погибли 2 женщины Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Я не хотел никуда ехать, потому что еще не протрезвел, но подруга уговорила меня съездить. По пути мы встретили ее знакомую, которая вызвалась поехать вместе с нами. Уже на обратном пути и случилось ДТП: я поздно заметил поворот, резко повернул и вылетел в кювет. Машина перевернулась 4 раза. Сам момент аварии не помню, поскольку потерял сознание. Через несколько дней очнулся уже в больнице – у меня было сломано 6 ребер и шейный позвонок, лопата, сотрясение мозга и вот до сих пор парализована рука. И уже в больнице мне рассказали, что все, кто был со мной в машине, погибли… - вспоминает Рустем Давлетов. – А у них были дети. У одной один ребенок, у второй двое. Они по моей вине потеряли мать.

Сейчас мужчине только и остается, что писать письма из колонии больной матери Фото: Яна БАЗЕКИНА

В итоге суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы, а также обязал выплатить семьям погибших 3 млн рублей. Но не внушительный срок и компенсация приводят в ужас уфимца – а то, что по его вине оборвались две жизни.

- Очень тяжело было, когда в суде встретился с отцом погибшей подруги. Было стыдно смотреть ему в глаза, ведь по моей вине он потерял дочь. Пользуясь случаем, хочу попросить извинения у семей погибших за причиненную им боль. Виноват я, на мне большой груз вины. Я очень раскаиваюсь. Лучше бы я погиб, а они выжили - часто думаю об этом по ночам, - вздыхает Рустем Давлетов.

«БОЛЬНО ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО НЕ ВИЖУ, КАК РАСТЕТ МОЯ ДОЧЬ»

29-летний уфимец Семен Маслов уже лишался водительских прав за пьяную езду, но не сделал никаких из этого выводов. И поэтому 28 марта 2021 года, за месяц до своего дня рождения, снова сел пьяным за руль – и насмерть сбил 63-летнего велосипедиста.

- Было где-то около 9 вечера. Я выпил пива и поехал на своей «Гранте» в магазин. Отвлекся и выехал на встречную полосу… Помню, как подошел к нему, чтобы проверить пульс, но он был уже мертв. Я попытался вызвать скорую помощь, но телефон из-за удара не видел сим-карту. Уже потом остановилась другая машина, люди вызвали скорую и ГИБДД, - вспоминает молодой мужчина.

Семен Маслов корит себя, что не видит, как растет его дочь Фото: Яна БАЗЕКИНА

По словам Семена Маслова,с того самого момента его жизнь пошла под откос. По результатам медосвидетельствования в его крови обнаружили 1,032 мг/л алкоголя. Суд признал уфимца виновным и приговорил к 7 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Впереди – еще больше 5 лет, а вот боль и ужас от осознания содеянного – уже на всю жизнь.

- Я до последнего не верил в то, что произошло. Осознал, наверное, через месяц, когда был в СИЗО. Этого я себе точно никогда простить не смогу. Может, полегче станет, но забыть – никогда. Наверное, хотелось бы стереть тот день из памяти… - признается Семен.

На воле у уфимца осталась жена, маленькая дочь и пожилая мать, которая сильно заболела, когда узнала, что натворил ее сын. Семен, едва сдерживая слезы, рассказывает, как тяжело ему говорить по телефону со своей дочкой.

- Жена говорит, что папа на работе. Мне больно осознавать, что не вижу, как растет мой ребенок. Когда дочь вырастет, я расскажу ей о случившемся. Пока она слишком мала для этого, - говорит мужчина.

Под конец Семен Маслов попросил возможность обратиться через СМИ к родственникам погибшего, которые отказались на суде слушать его извинения.

- Руслан, Алина, Зульфия, если сможете, простите меня. Представляю, какую боль я вам причинил. Как могу, выплачиваю иск, и после освобождения буду помогать вам до конца своих дней, - пообещал Семен.

«ПРОСИЛ ПРОЩЕНИЯ У ЖЕНЫ И ДЕТЕЙ, ОНИ ПЛАКАЛИ»

42-летний Денис Минязов из Краснокамского района в тот роковой день и вовсе не планировал садиться за руль. 3 августа 2021 года он с утра выпил баллон пива, после чего решил прокатиться с женой и детьми в соседний поселок по магазинам. Жена была за рулем.

- Приехали, они пошли по магазинам, а я остался ждать в машине. И тут вспоминаю, что забыл выключить дома водяной насос. Рассудил, что быстро скатаюсь туда-обратно, никто и не заметит. В результате превысил скорость и столкнулся со встречным автомобилем Renault Sandero Stepway. За рулем был мужчина из моего села, он потом скончался в больнице, - рассказывает Денис Минязов.

Денис Минязов не планировал садиться за руль, но все же сел - и протаранил встречный автомобиль Фото: Яна БАЗЕКИНА

Сам Денис тоже оказался в реанимации с переломом пятки, ушибом грудной клетки и травмой головы. Когда вышел из больницы, ходил к семье погибшего – у того остались жена и двое детям.

- Просил прощения, они плакали и ругались, - вспоминает мужчина.

В итоге суд приговорил Дениса Минязова к 4 годам лишения свободы, а также назначил компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Уже пятый месяц он отбывает наказание в колонии-поселении, где трудится в банно-прачечном комплексе.

- Уже находясь в больнице, я осознал весь ужас того, что произошло. Я искренне раскаиваюсь в том, что натворил, и прошу прощения у той семьи, — признается мужчина.

«НЕ НАШЕЛ В СЕБЕ СИЛ ПРИЗНАТЬСЯ ЖЕНЕ И ДЕТЯМ, ЧТО ПОГУБИЛ ЧЕЛОВЕКА»

История, приключившаяся с 47-летним уроженцем Калининграда Александром Шафаростовым, несколько отличается от предыдущих. Водитель, который насмерть сбил пешехода, был трезв, но скрылся с места происшествия, за что и лишился свободы.

Все произошло 15 января 2021 года в Благовещенском районе. Александр ехал домой, когда на дорогу из-за автобуса неожиданно выбежала пожилая женщина – прямиком под колеса его Ford Focus.

Александр Шафаростов был трезв, но уехал с места ДТП Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Я был трезв, правила не нарушал, ехал на зеленый свет. Все произошло мгновенно… Трудно объяснить, но я испугался и уехал с места ДТП, - признается мужчина.

В итоге за мужчиной приехали полицейские уже через 4 часа. Александр не стал отпираться и честно признался в произошедшем. Результаты трех экспертиз показали, что мужчина был трезв и двигался со скоростью 58 километров в час, правда, не имел водительских прав. Казалось, все ограничится административным штрафом, но произошло непоправимое.

- Пострадавшую госпитализировали. Врачи сказали, что все обошлось. Женщину уже готовили к выписке, но неожиданно ей стало хуже, и она скончалась в реанимации.

- В итоге возбудили уголовное дело. Следствие шло больше года. Суд назначил мне 6 лет за то, что уехал с места ДТП. Также я должен выплатить родственникам погибшей 500 тысяч рублей в счет моральной компенсации, - говорит мужчина.

При этом сам Шафаростов признается, что решение суда – совершенно заслуженное. Таков закон. Самое интересное, что в Калининграде у мужчины остались бывшая жена и двое детей. Они до сих пор не знают, что Александр в колонии.

- Я всю жизнь разъезжал по вахтам. Вот и в этот раз не нашел в себе сил признаться, что случилось. Пусть думают, что я и сейчас на вахте, чем дети знают, что отец сидит в тюрьме, - опускает голову мужчина.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

По словам заместителя начальника участка колонии-поселения исправительной колонии №3 УФСИН РФ по Баширии, майора внутренней службы Далера Сакаева, в колонии находятся осужденные, которые совершили преступления средней тяжести.

- Что касается тех, кто совершил ДТП, их около 25-30%. Из них 15% отбывают наказание за повторное нетрезвое вождение. Остальные 10-15% - это осужденные по статье 264 УК РФ с причинением тяжкого вреда здоровью, либо повлекшее смерть пострадавших. Основная цель нашей службы – перевоспитание спецконтингента, их подготовка к дальнейшей жизни в обществе, - объясняет Далер Сакаев.

Осужденные в колонии-поселении не только живут, но и работают. Кто-то трудится в столовой, кто-то – в промышленной зоне, кто-то в подсобном хозяйстве, кто-то в колбасном или швейном цехах. Работают тут и уборщиками, и столярами. Большая часть из заработанных денег уходит на выплату компенсаций морального ущерба семьям погибших. При этом если сейчас колония-поселение считается одним из самых мягких видов наказаний, то в 2022 году законодательство по отношению к нетрезвым виновникам смертельных (или с тяжелыми последствиями) ДТП серьезно ужесточилось. Теперь водители вполне могут оказаться в колонии общего или даже строгого режима.

- С учетом внесения изменений в законодательство, водители, совершившие преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; сопряжено с оставлением места его совершения» по решению суда могут быть лишены свободы и помещены в колонии общего или строго режима на срок от восьми до 15 лет, - уточнил Далер Сакаев.