Достойно зарабатывать, не уезжая из республики — это реально?

Почему люди выбирают работу вдали от дома? И есть ли альтернативный вариант? КП пообщалась с сотрудником нефтяной компании, который регулярно ездит на вахту на другой конец страны.

- После армии не знал, куда податься, устроился в КРС (капитальный ремонт скважин), затем стал помощником бурильщика. Поначалу нравилось, когда свободный был, — говорит Ринат Н. — Сейчас ездить вахтой сложнее морально — семью вообще не вижу. Я пропустил первые шаги и первые слова дочки, а Новый год вместе удается отметить раз в три года. Пытался искать работу в Уфе. Но чаще всего сталкивался с частниками, которым не особо доверяю. Идти куда-то на крупное предприятие? Но у меня нет никакой квалификации, только «корочки» электрика, которые ни разу не пригодились.

Получается, что многие рады бы сменить вахту на работу рядом с домом, но не знают, где искать. Есть ли решения?

РАБОТА РЯДОМ

По данным Минтруда РБ, в 2022 году потребность в рабочих кадрах составляет 7,1 тыс. человек, и этот показатель растет. В долгосрочной перспективе, согласно прогнозу на 2031 год, потребность в таких специалистах увеличится почти в 2 раза и составит 12,7 тыс. человек. Машиностроение — одна из отраслей, где рабочие кадры наиболее востребованы.

ОДК-УМПО — один из крупнейших работодателей РБ — готово принять на работу около 2 000 человек рабочих специальностей. Вот ряд причин, по которым стоит рассмотреть их вакансии:

- «белая» зарплата дважды в месяц с ежегодной индексацией;

- доплаты за переработки, совмещение профессий и работу в тяжелых/вредных условиях;

- оплачиваемые отпуска и больничные;

- льготное горячее питание и вахтовый транспорт (Шакша, Иглино, Благовещенск+по Уфе)

- общежитие или компенсация за съем жилья иногородним;

- возможность обучения и карьерного роста.

Для детей сотрудников:

- целевое обучение в УГАТУ;

- кружки в Центре детского творчества «Умелец»;

- летний отдых в лагерях Башкирии и Черноморского побережья по льготным путевкам.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И ОПЫТА

Вернемся к одной из главных проблем, которую озвучил «вахтовик» Ринат Н.: он и многие его коллеги убеждены, что достойную работу со стабильной зарплатой и хорошими условиями не найти без образования.

Рушим стереотип: в ОДК-УМПО принимают не только квалифицированных специалистов и людей с опытом, но и тех, у кого за плечами лишь школа или колледж.

Cлесарь механосборочных работ ОДК-УМПО Ринат Байметов в отличие от своего тезки не стал гоняться за длинным рублем на севере, а пошел после армии на завод.

Ринат Байметов

— Обратился в отдел кадров, и меня сразу взяли, — рассказывает Ринат Байметов. — Замечу, профильного образования не было, только школьный аттестат.

По признанию Рината, недавно отмеченного престижным званием «Лучший молодой рабочий объединения», работа у него почти творческая.

— Собираю узлы вертолетной тематики. Это ручной труд, чем-то напоминающий сборку конструктора,— отмечает он. — Конечно, раньше слышал, мол, на заводе тяжело работать. Но на деле это оказалось не так. Моя профессия нескучная. Когда трудишься руками, узнаешь много нового, все время учишься, развиваешься. Я нередко рекомендую знакомым и друзьям трудоустроиться в объединение.

В Производственно-учебном центре Ростеха на базе ОДК-УМПО можно получить новую профессию (например, токарь, слесарь механосборочных работ) или освоить навыки сразу нескольких специальностей (мультиквалификация). Для тех, у кого есть лишь школьный аттестат, предусмотрена возможность получить среднее профессиональное образование по договорам целевого обучения в Уфимском машиностроительном колледже или Уфимском авиационном техникуме и одновременно освоить 5-6 профессий. Обучение бесплатное, а на этот период выплачивается стипендия.

Состоявшиеся специалисты в ОДК-УМПО могут повысить квалификацию или разряд, а также освоить смежную профессию

ВЫБОР ЗА ВАМИ: ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ВАКАНСИИ

Сегодня в ОДК-УМПО ждут следующих специалистов:

1. Токарь

2. Фрезеровщик

3. Оператор станков с числовым программным управлением

4. Слесарь механосборочных работ

5. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением

6. Шлифовщик

7. Сверловщик

8. Контролер станочных и слесарных работ

Отдел кадров ОДК-УМПО:

8 (347) 239-56-95, 8 (347) 238-65-72, 8 (919) 600-28-14

Также можно оставить заявку на сайте umporabota.ru

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