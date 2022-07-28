Синоптики рассказали, какой будет погода в августе в Башкирии

Дожди в августе будут частыми, но кратковременными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже через пару дней наступит август – последний месяц лета, поэтому жители Башкирии с нетерпением ожидают прогнозов погоды от синоптиков. Удастся ли еще позагорать на солнце и продлить купальный сезон? Июль выдался довольно жарким, а какая же погода ожидает жителей республики в августе?

ПОГОДНЫХ АНОМАЛИЙ НЕ ОЖИДАЕТСЯ

Если вспомнить долгосрочный прогноз погоды, который публиковал Башгидрометцентр еще весной, температурные показатели и количество осадков в августе не должно превышать многолетних значений, то есть 14-18 градусов.

По прогнозам синоптиков портала «Гисметео», последний месяц лета выдастся относительно теплым, хоть и дождливым. А вот конец августа может преподнести очень неприятный погодный сюрприз с сильным похолоданием и даже заморозками.

Первые две недели месяца будут довольно жаркими и солнечными. Средняя температура воздуха днем составит около +26; +29 градусов, а ночью градусники покажут вполне комфортные +15; +16. Осадков ожидается немного: в основном, небо затянут тучи, хотя на юге республики местами пройдут и проливные дожди с грозами.

Начиная с 15 августа, в республику придет небольшое похолодание. Столбики термометров днем уже покажут около +17; +20 градусов днем и +15 ночью. Что касается дождей, то они ожидаются частые, но кратковременные, так что смело можно планировать романтические прогулки по городу под зонтом и вылазки на природу, тем более что совсем скоро начнется сезон грибников.

Погода в последнюю неделю августа ощутимо даст понять, что пришла осень. Средняя температура воздуха днем не поднимется выше +18, а по ночам местами уличные термометры опустятся до отметки всего +8. 30 и 31 августа в отдельных районах республики и вовсе ожидаются кратковременные заморозки на почве, так что лучше заранее позаботиться об уборке урожая.

Напомним, что все долгосрочные прогнозы синоптиков являются вероятностными, а это значит, что погода может сильно измениться уже через пару недель.