«Салават Юлаев» обновляется к новому сезону

Фото: ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» переживает новый период в своей истории. Очень долгое время в клубе царствовали финны. В течение пяти лет именно представители Суоми были на ведущих игровых ролях, а в последние годы «юлаевцев» так и вовсе называли командой одного финского звена. Но с началом украинской спецоперации Хартикайнен и компания как-то быстро исчезли, а после завершения прошлого сезона ушел и главный тренер Томи Ламса. Со всем расстались полюбовно, без скандалов, хотя вряд ли руководство уфимцев было радо такому резкому повороту.

Жизнь тем временем продолжается. Межсезонье в среде болельщиков ожидалось с тревогой. Еще в апреле даже трудно было представить, что должен сделать менеджмент клуба, чтобы сохранить былую силу и соответствовать высоким турнирным задачам. По факту же получилось, что это лето потихонечку становится самым интересным для «Салавата Юлаева» за многие-многие годы. Таких неожиданных интересных хоккеистов в Уфе не было давненько.

ДВА АМЕРИКАНЦА И КАНАДЕЦ

Первый легионерский слот ушел на канадского защитника Райана Мерфи. Яркий, атакующий игрок – это прямая замена Филипу Ларсену. Такого плана хоккеистов иногда в шутку называют полузащитниками, и в «Салавате» они на особом счету.

Райан Мерфи. Фото: ХК "Динамо-Минск"

Мерфи уже играл в КХЛ за «Нефтехимик» и минское «Динамо», а прошлый сезон провел в США. Судя по интервью, он рад вернуться в Россию, никаких предубеждений в связи с политической ситуацией у него нет.

- Я вернусь в КХЛ, чтобы побеждать вместе с командой и демонстрировать свои лучшие качества на льду. Буду рад присоединиться к команде, которая имеет чемпионскую историю, - цитирует канадца официальный сайт «Салавата Юлаева».

Следом в Уфу переехали еще два североамериканца: канадец Джош Хо-Санг и американец Александр Хмелевски. И оба перехода очень неожиданные. Что первый, что второй по юности считались будущими звездами, но карьера в НХЛ не заладилась. Оба все еще молодые, все еще на хорошем счету за океаном и переезжают в Россию с одной целью – зажечь в КХЛ и запустить карьеру по-настоящему.

С приходом этих парней статус «юлаевцев» резко повысился. При этом осталось еще пару мест для легионеров.

Джош Хо-Санг (слева) и Александр Хмелевски

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАРЕЕВА И СОХРАНЕНИЕ АМИРОВА

Что касается российских хоккеистов, то пока выделяется только возвращение в Уфу вратаря Андрея Кареева. В свое время ему давалось много авансов, к нему очень хорошо относились в «Салавате Юлаеве», но выдавить голкиперов-легионеров у него так и не получилось. Поэтому он поехал искать свое счастье в Финляндии.

Получилось, кстати, неплохо. Сейчас Кареев возвращается в КХЛ более взрослым игроком и готовым на позицию первого номера.

Андрей Кареев. Фото: ХК "Салават Юлаев"

Также «Салавату Юлаеву» удалось еще на год сохранить в составе Родиона Амирова. Молодой многообещающий проспект «Торонто» в прошлом сезоне столкнулся с онкологическим заболеванием, долго лечился и, кажется, потихоньку восстанавливается. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе и рвется в бой. Канадский клуб, который пристально следить за уфимцем, не стал препятствовать и дал возможность остаться ему дома еще на один год. Есть шанс, что он сыграет в новом сезоне, но загадывать пока рано.

В остальном же пока похвастаться нечем. Слухов вокруг команды остается много и, вполне возможно, в скором времени появятся новые игроки. Трансферная работа в самом разгаре.

Родион Амиров. Фото: ХК "Салават Юлаев"

СКАЗАНО

Виктор КОЗЛОВ, главный тренер ХК «Салават Юлаев»:

- Философия, которая была в команде, осталась. Атмосферу мы пытаемся держать на том же уровне. К нам пришло много новых игроков, которые играли в другой хоккей. Но тот стиль, который команда показывала последние два сезона, мне симпатичен: нравится контроль шайбы, игра в атаке за счет коротких передач и быстрой помощи партнеру. И сейчас в тренировочном процессе мы делаем акцент на этом стиле.