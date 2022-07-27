Разбившийся в Башкирии молодой мотоциклист и его друг ехали вместе отмечать день рождения

О погибших друзьях с теплом и грустью вспоминают их односельчане. Фото: соцсети

Минувший понедельник омрачился еще одной смертельной аварией, произошедшей в селе Большеустикинское Мечетлинского района. Около 00.30 напротив местного магазина «Восход» мотоцикл Yamaxa на скорости влетел во встречную легковушку Daewoo Nexia, после чего его отбросило в столб. 21-летний мотоциклист и его 20-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Позже в ГИБДД Башкирии рассказали, что у водителя мотоцикла не было прав, а сами погибшие парни катались без защитной экипировки и мотоциклетных шлемов.

«ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОЗДРАВЛЯТЬ, А ЗАСЫПАЮТ ЗЕМЛЕЙ»

Погибшими оказались друзья из села Большеустикинское – Альмир Г. и Арсений П. В этот вечер ребята собрались, чтобы отметить день рождение Альмира – ему исполнился 21 год. Молодые люди немного выпили, а потом решили покататься по селу, но водитель не справился с управлением, из-за чего и произошла трагедия.

- В голове не укладывается, такие молодые парни – еще жить да жить! Сколько им раз – не гоняйте! Вот до чего довела любовь к скорости, - сокрушаются односельчане погибших.

Погибшему пассажиру Арсению П. должно было исполниться 21 год 27 июля. Но вместо веселого праздника молодого парня проводили в последний путь.

Арсений П. не дожил до своего дня рождения всего пару дней. Фото: соцсети

- Арсений был умным, отзывчивым, молодым и красивым парнем. Его любили и уважали близкие и родные, друзья и знакомые. Он был очень талантлив и любил музыку. Таким он и останется в нашей памяти и в наших сердцах, - соболезнуют близкие погибшего Арсения.

- Сегодня его должны были засыпать поздравлениями, а вместо этого засыпают землей! Как же это печально, - скорбит Надежда Л.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минувший понедельник жители Башкирии уже окрестили «черным»: в этот день в авариях погибли 11 человек, еще 29 получили серьезные травмы. Так, в Благоварском районе, неподалеку от села Кашкалаши пассажирский автобус, следовавший по маршруту Языково-Уфа, влетел в «КамАЗ», двигавшийся вдоль обочины. В результате аварии 6 человек погибли, еще 18 получили серьезные травмы. Против водителя возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО на время расследования. Сам 27-летний Азат С. Утверждает, что не заметил грузовик, потому что не было предупреждающих знаков. Однако уже выяснилось, что водитель превысил скорость и перевозил пассажиров стоя, что строго запрещено. Если вина водителя в гибели людей будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Еще одна смертельная авария произошла в Краснокамском районе, где ВАЗ-2109 врезался во встречную Lada Priora. В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка «девятки», ее водитель оказался в реанимации, а еще трое пассажиров с переломами на больничной койке.

В этот же день в Баймаке Lada XRAY насмерть сбила 14-летнего подростка и скрылась с места ДТП. Водителя сейчас разыскивают полицейские. А в Уфе 29-летний водитель Infiniti M35 насмерть сбил 47-летнего мужчину, гулявшего по проезжей части в неположенном месте. По всем фактам смертельных ДТП сейчас ведутся расследования.