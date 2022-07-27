В Башкирии из-за непогоды сгорела церковь, а улицы ушли под воду

Деревянное здание церкви за считанные минуты объяло пламенем. Фото: соцсети

Накануне на юго-западные районы Башкирии обрушилась грозовая стихия. Еще днем МЧС рассылало штормовые предупреждения о сильной грозе и штормовом ветре до 20 метров в секунду, а уже ближе к вечеру по республике пронесся настоящий ураган.

Больше всего от непогоды пострадал Туймазинский район. Например, в городе Октябрьский от сильного ливня дороги моментально превратились в бурлящие потоки воды, а гроза сопровождалась градом и ураганными порывами ветра.

- Все началось около 18.00. В общем, апокалипсис: гром, гроза, ливень, град такой сильный, что сносил с ног, - делятся своими впечатлениями в соцсетях местные жители.

Машины с трудом проезжали по затопленным улицам. Фото: соцсети

- Что удивляться, Октябрьский всегда этим славился: дождик чуток прольет, а улицы по колено в воде стоят, - разводят руками другие.

СГОРЕЛА СТАРИННАЯ ЦЕРКОВЬ

Впрочем, затопленные улицы и погнутые от ветра деревья – это еще не самое страшное последствие урагана. Например, в селе Воздвиженка удар молнии уничтожил старинную деревянную церковь, построенную еще в 1880-е годы. Местные жители рассказывают, что хотя пожарные и приехали очень быстро, огонь мгновенно охватил памятник деревянного зодчества и испепелил его дотла. К счастью, обошлось без пострадавших. А еще у одного сельчанина из-за молнии вспыхнул сарай, но огонь удалось потушить, прежде чем он перекинулся на соседние постройки.

- Это дурной знак. Природа сердится на нас, покарать хочет, - переживают местные жители.

- Меня еще крестили в этой церкви, потом детей, внуков… Столько лет простояла, а сгорела от молнии, - сокрушаются сельчане.

От церкви остались одни обугленные развалины. Фото: соцссети

Напомним, что сегодня, 27 июля, местами по Башкирии снова ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Спасатели напоминают, что во время грозы и урагана лучше держаться подальше от линий электропередач, молниеотводов и рекламных щитов, а также избегать нахождения на открытой местности и рядом с водоемами.