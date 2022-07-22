В Башкирии щенок, которому отрезали уши, ищет новую любящую семью

Несмотря на случившееся, щенок очень ласковый и тянется к людям. Фото: соцсети

На днях «Комсомолка» писала о вопиющем по своей жестокости случае, произошедшем в Стерлитамаке. Там на местном рынке грузчик… отрезал уши бездомному щенку, которого подкармливали сердобольные продавцы. «Комсомолка» выяснила, как себя сейчас чувствует изуродованная собака и удалось ли наказать живодера.

«КРИЧАЛ, ЧТО ЭТО ЕГО СОБАКА, ПОЭТОМУ БУДЕТ ДЕЛАТЬ С НЕЙ, ЧТО ЗАХОЧЕТ»

Напомним, все произошло 15 июля. Одна из продавщиц рынка позвонила волонтерам и рассказала, что грузчик отрезал уши бездомному трехмесячному щенку, который приходил на рынок в поисках пищи и ласки. Когда зоозащитники приехали на рынок, то обнаружили собаку запертой в вагончике-бытовке. Сам мужчина заявил, что это вообще его собака, поэтому он вправе поступать с ней, как захочет.

- Мы долго думали, как ее забрать, даже вызвали полицию, но через какое время собака все-таки сама выбежала из этого вагона, и мы забрали ее. Пообщавшись с другими рабочими рынка, мы узнали, что это не первое издевательство над щенками со стороны этого мужчины. неравнодушные люди даже жаловались на живодера администрации рынка, но, к сожалению, никакой реакции не последовало. Поэтому мы написали в полицию заявление с просьбой возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», - рассказывает зооволонтер Наталья Ямщикова.

Изуродованного щенка уже прооперировали – ветеринарам пришлось очень постараться, поскольку уши были обрезаны очень коротко. Сейчас малыш восстанавливается и проходит лечение, пока волонтеры подыскивают для него новых дом и любящих хозяев, которые будут о нем заботиться.

Собаку прооперировали, но ей предстоит еще долгое лечение. Фото: соцсети

- Несмотря на произошедшее, девочка очень ласковая, тянется к людям. Из-за затекшей в уши крови у собаки хронический отит, и он, скорее, всего останется на всю жизнь. Мы верим, что у малышки обязательно все будет хорошо и для нее в скором времени найдется хозяин, - говорит Наталья.

«ЕГО ВСЕ БОЯТСЯ»

Что касается живодера, то пока неясно – понесет ли он заслуженное наказание. Дело в том, что в полиции пообещали вызвать мужчину на допрос, опросить свидетелей, но пока информации о продвижении проверки пока не поступало.

- Этого живодера зовут Борис. Местные говорят, что раньше он был хорошим человеком, жил с семьей, но потом жена его выгнала и он остался на улице. Живет на рынке в этом вагончике, подрабатывает грузчиком, а в остальное время пьет. Была у него сожительница – он и ее бил до крови. Его все боятся, потому что неадекватный, и связываться никто не хочет. Где сейчас этот Борис – не знаем, походу скрывается. А может просто закрылся в своем вагончике и просто не выходит на улицу, - рассказывает зоозащитница. – Самое ужасное, что он так и не смог объяснить свой жестокий поступок – зачем отрезал уши собаке? Мы надеемся, что общественный резонанс не даст замять эту историю, и этот человек понесет заслуженное наказание.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.