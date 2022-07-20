Прочесывали дно тракторными граблями: волонтеры из Башкирии рассказали о поисках утонувшего молодого учалинца

Учалинец решил искупаться в необорудованном месте. Фото: соцсети

В Учалах трагедией завершились поиски 32-летнего Александра Вавилова. 17 июля мужчина решил искупаться в Ахуновском озере, но не рассчитал свои силы и пошел ко дну. Место, которое учалинец выбрал для отдыха, было не оборудовано для купания, поэтому спасателей поблизости не было. Очевидцы позвонили в экстренную службу, но найти тело утонувшего мужчины водолазам сразу же не удалось.

«САМИ НЕ ВЕРИЛИ В УСПЕХ ОПЕРАЦИИ»

Далее, как рассказывают друзья Александра, начался полный кошмар, поскольку тело не удавалось найти несколько дней. Поисками занимались учалинские волонтеры и сотрудники МЧС, которые приехали из Белорецка.

- Удивительно, что, когда работали волонтеры, им всячески мешали представители местной администрации. Звонили и обвиняли, что они мутят воду и не дают работать МЧС, хотя они уже уехали домой к тому времени, - рассказывают близкие погибшего в соцсетях.

19 июля стало очевидно, что поиски затягиваются, поэтому волонтеры придумали необычный выход из ситуации. Они привезли огромные тракторные грабли и стали прочесывать ими дно водоема.

Для поисков тела волонтеры соорудили конструкцию из тракторных грабель. Фото: соцсети

- Окружающие, глядя на наше «изобретение», крутили пальцем у виска, да и мы сами мало верили в успех операции. Особенно, когда все это цепляли веревками, а сидящий в багажнике автомобиля волонтер прочесывал дно водоема. После третьего заход, тело Саши все же удалось найти, - рассказали близкие погибшего парня.

Похоронят Александра Вавилова в Учалах. Родные и друзья молодого мужчины до сих пор не могут поверить в случившееся.

- Саша был для нас настоящим другом, товарищем, соратником. В любое время готов был прийти на помощь, а теперь его нет. Спи спокойно, друг, - скорбят близкие погибшего учалинца.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Напомним, что минувшие выходные выдались «богатыми» на происшествия на воде. Только за субботу в Уфе утонули два подростка, которые решили заплыть на глубину, но не рассчитали свои силы.

Первый случай произошел в районе Сипайлово: там 19-летний парень доплыл до сигнального буя, а потом неожиданно ушел под воду. На помощь ему бросились друзья, но тело уже унесло течением. Сейчас поисками тела занимаются водолазы.

Второй случай произошел уже в районе Кузнецовского затона. 16-летний парень купался в необорудованном для этого месте и решил на спор переплыть залив. В середине водоема у него закончились силы, и он утонул. Прибывшие на место спасатели достали уже бездыханное тело подростка.

Еще четверых купальщиков, пренебрегших правилами безопасности отдыха на воде, в последний момент удалось вытащить из воды.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким Александра Вавилова.