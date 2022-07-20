В ТРЦ «Планета» уфимцы могут поучаствовать в озеленении города

Торгово-развлекательный центр «Планета» проводит экологическую акцию «Зеленая планета». Она продлится до 30 сентября.

На сайте «Планеты» уже установлен счетчик, который показывает, сколько людей вошло в здание торгового центра. Чем больше вошедших, тем больше деревьев высадят сотрудники ТРЦ по итогам акции. За каждого 100 000-го гостя будет высажено по одному дереву.

С помощью акции ТРЦ стремится восстановить лесные массивы в пределах города, а также привлечь внимание жителей Уфы к вопросам экологии и сохранения природных ресурсов.

В это же время «Планета» проводит розыгрыш. Среди призов – брендированные зонты, спортивные кружки и абонементы в фитнес-центр Mendeleef Fitness. Чтобы принять участие в розыгрыше, по 29 сентября необходимо совершить покупку от 100 рублей и зарегистрировать чек через личный кабинет на сайте ТРЦ «Планета».

Розыгрыш будет проходить один раз в две недели. Победителей определит генератор случайных чисел. Каждый зарегистрировшийся участник гарантированно получит упаковку семян мяты, мелиссы и других растений для выращивания в домашних условиях и, таким образом, сможет озеленить не только город, но и свой дом.

Адрес ТРЦ "Планета" находится по адресу ул. Энтузиастов, 20

Подробнее о ТРЦ вы можете узнать на сайте ufa.planeta-mall.ru и в соцсетях:

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