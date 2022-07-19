«Салават Юлаев» идет в новый сезон КХЛ с новым главным тренером и хоккеистами

Виктор Козлов – обладатель Кубка Гагарина в составе уфимского клуба Фото: ХК «Салават Юлаев»

В «Салавате Юлаеве» определились с тренерским штабом и основными игроками на будущий сезон КХЛ.

Уфимский клуб можно назвать самым «пострадавшим» из-за массового отъезда легионеров из КХЛ. Сперва команда потеряла все иностранное звено и вратаря, а после проигрыша «Трактору» башкирский клуб покинул и главный тренер Томи Ламса. Известно, что на всех иностранцев оказывали давление из их стран – российская сторона была не против продолжать сотрудничество с легионерами.

КТО НА ТРЕНЕРСКОМ МОСТИКЕ

Так или иначе, команде нужно было за короткий срок перестраиваться к новым реалиям. Место главного тренера занял известный экс-форвард «Салавата Юлаева» Виктор Козлов. Работу защитников будет все также координировать Николай Цулыгин. За игру «Салавата Юлаева» в нападении отвечает еще один экс-игрок команды Константин Кольцов. С вратарями уфимского клуба будет работать Олег Филимонов – бывший голкипер, с 2004 года тренировавший игроков системы «Амура». Наконец, за физическую форму уфимских хоккеистов будет отвечать единственный иностранец среди тренеров «Салавата Юлаева» - француз Андриан Вальво. Бывший легкоатлет тренировал игроков минского «Динамо» и сборной Белоруссии.

НУЖНА ЗАМЕНА ЛЕГИОНЕРАМ

Судя по всему, тренерский состав «Салавата Юлаева» подобрали довольно быстро, а вот с игроками все куда сложнее. Гендиректор Ринат Баширов отметил, что сейчас клуб ищет легионеров, но «у команды нет самоцели занять квоту из пяти иностранцев».

Место Юхи Метсолы в воротах занял Андрей Кареев, который вернулся в Уфу после двух успешных сезонов в Финляндии. Филиппа Ларсена постарались заменить канадским атакующим защитником Райаном Мерфи. Еще один канадец Джош Хо-Сэнг в теории должен заменить Хартикайнена – его в уфимском клубе назвали одним из самых неординарных игроков АХЛ.

Таким образом, у «Салавата Юлаева» остаются места еще для трех легионеров. Вполне вероятно, что руководстве команды решат дать полноценный шанс молодым игрокам системы, которую пришлось задействовать на первых ролях из-за резкого отъезда легионеров весной 2022 года.

КОГДА НАЧНУТСЯ ИГРЫ

Первая игра «Салавата Юлаева» пройдет 3 сентября против питерского СКА. На льду «Уфа-Арены» игру уфимской команды можно будет увидеть 9 сентября – противник челябинский «Трактор».

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