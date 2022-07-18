Лучшие магистры корпоративных групп «Башнефти» после выпуска из УГНТУ получили приглашение на работу

Всего в этом году дипломы получили 27 выпускников корпоративной магистерской программы «Башнефти».

На днях в стенах Уфимского государственного нефтяного технического университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов специалистам нефтегазовой отрасли, прошедших обучение по корпоративной магистерской программе «Башнефти» (входит в НК «Роснефть»). Примечательно, что сразу после получения заветных корочек 16 из 27 выпускников вышли на работу в компанию – а некоторые из них уже как минимум год являются сотрудниками дочерних обществ и подразделений «Башнефти».

Профессиональная подготовка кадров для предприятия осуществляется в рамках программы непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие», реализуемой «Роснефтью» совместно с учебными заведениями Башкирии. Она охватывает период обучения от самой школьной скамьи и университетской аудитории и до непосредственного зачисления в штат компании в качестве молодого специалиста.

Нынешний выпуск двух корпоративных магистерских групп подтверждает эффективность программы: 11 магистров получили дипломы УГНТУ с отличием, а «Башнефть» - квалифицированные кадры.

ВЫПУСК 2022 ГОДА

В этом году из УГНТУ выпустились две группы магистров, проходивших обучение по корпоративным программам подготовки «Башнефти».

В торжественной обстановке дипломы об окончании вуза получили 13 выпускников группы «Организационное развитие и управление персоналом в нефтяной и газовой промышленности», среди которых шестеро окончили университет с красным дипломом. Пятеро экс-магистрантов этого направления уже являются действующими сотрудниками компании. Данная группа HR-направления действует с 2018 года, ее курируют непосредственно сотрудники НК «Роснефть».

Торжественная церемония вручения дипломов будущим нефтяникам состоялась в зале ученого совета УГНТУ.

Вторая группа магистров получили дипломы по направлению «Управление технологическими объектами в нефтепереработке и нефтехимии». Из 14 выпускников 2022 года 11 уже работают в различных подразделениях компании. В процессе обучения магистрантов курируют специалисты уфимского нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти», «Уфаоргсинтеза» и управляющей компании.

На церемонии вручения дипломов мы побеседовали с выпускницей группы «Организационное развитие и управление персоналом нефтяной и газовой промышленности» Александрой Поярковой. Она уже год работает в одном из подразделений компании – ООО «Башнефть-Петротест». С получением диплома магистра началась новая страница в ее профессиональной карьере.

- Я очень рада, что работаю в такой стабильной и активно развивающейся компании. Я счастлива, что университет и компания «Башнефть» помогли мне обеспечить такую стабильность и уверенность. Учиться было сложно, но приятно: это постоянное напряжение, но все задания и курсы были очень интересные. Каждый раз, в конце учебного дня ощущалось, что я, как специалист, действительно расту. А сейчас, по окончании обучения, я начинаю новый рабочий день с уверенностью в том, что делаю все правильно и делаю это хорошо, - поделилась эмоциями Александра.

16 новоиспеченных магистров получили приглашения на работу в компанию во время практик и стажировок

Своими впечатлениями с «КП-Уфа» поделился также выпускник корпоративной магистерской группы «Управление технологическими объектами в нефтепереработке и нефтехимии» УГНТУ Дмитрий Сиденев.

- Эмоции, надо сказать, смешанные, очень долго шло обучение. Хотелось поскорее окончить вуз и вот, этот день настал. В целом, это очень радостное ощущение, когда получаешь диплом, да еще и с отличием. Я сейчас работаю в компании «Башнефть» и уверен, что перспективы у меня самые большие. Главное, хорошо показать себя, что я и планирую делать, - отметил Дмитрий.

СКАЗАНО

В рамках стратегической программы «Роснефти» «Школа-вуз-предприятие», реализуемой «Башнефтью» в республике, на базе высшей школы действуют кафедры и магистерские группы по нескольким направлениям нефтегазовой отрасли. В УГНТУ при поддержке башкирских нефтяников действует кафедра «Технология нефти и газа» и еще две кафедры, где готовят специалистов в области цифровых технологий и разведке и добыче нефти.

О том, с чего начинается программа «Школа-вуз-предприятие» и каковы ее промежуточные результаты, рассказала в беседе с «КП-Уфа» директор департамента развития персонала ПАО АНК «Башнефть» Татьяна Гарипова.

- Начинаем мы работать со школьниками – набираем ребят в 10-11 классы. Они уже нацелены на поступление в профильный вуз и дальнейшее трудоустройство в компанию. У нас действуют два «Роснефть-класса»: по направлению переработки в Уфе и по добыче в Октябрьском. Далее, после выпуска из вуза мы ждем их в нашей компании. Когда мы запускали магистерские группы, мы могли только спрогнозировать, как пойдет эта программа. Сейчас прошли уже два-три выпуска и мы можем сказать: запустилась она успешно, - подчеркнула Татьяна Гарипова.