Что будет с рынком новостроек в Уфе: планы застройщиков и прогнозы экспертов

За 2022 год в Башкирии должны сдать 2,98 млн квадратных метров жилья

Недавно многие эксперты рынка недвижимости отмечали резкое падение спроса на многоэтажки как в Уфе, так и по всей Башкирии. Аналитики выделяли несколько факторов, среди которых резкий рост ставки ипотечного кредитования и постепенное переформатирование рынка новостроек в сторону частных домов. Проще говоря, уфимцы всерьез стали задумываться о переезде загород и спрос на многоэтажки стал падать. Что будет дальше и как будет развиваться жилищное строительство в регионе, в материале «Комсомолки».

ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Сухие цифры по итогам жилищного строительства за первое полугодие 2022 года частично подтверждают это. По данным министерства строительства Башкирии, всего с января по июнь этого года в республике введено 1,48 млн квадратных метров жилья с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 11%. При этом в Минстрое отмечают, что многоэтажек сдали на 538 тысяч квадратов, а частных домов – 950 тысяч квадратных метров.

Между тем, каждый год федеральные власти ставят перед правительством региона определенные задачи по вводу жилья. Как пояснили в Минстрое республики, за 2022 год в Башкирии должны сдать 2,98 млн квадратных метров жилья. В этом году местные власти выдали или продлили 146 разрешений на строительство, а общая площадь возводимых объектов по окончании составит почти 985 тысяч квадратов.

Что касается непосредственного многоэтажек, то на данный момент их возведением в регионе занимаются 113 застройщиков. Всего на начало июля 2022 года в стадии строительства находятся 247 многоквартирных домов общей площадью 2,88 млн квадратных метров. Срок сдачи у них разный, поэтому нельзя сказать, что все достроят именно в этом году.

Как пояснили «КП-Уфа» в министерстве строительства Башкирии, за первые пять месяцев этого года многоэтажки сдали в 11 городах и районах республики: в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском и в Уфимском, Туймазинском, белебеевском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Абзелиловском и Гафурийском районах.

Эксперты считают, что спрос на новостройки не восстановится раньше осени

ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ

Так что же будет с рынком новостроек-многоэтажек в ближайшее время? Действительно ли падение спроса на жилье, зафиксированное весной, сохранится до конца года? Эксперт строительной сферы, руководитель консалтингового агентства «План А» Иван Зорин в беседе с «КП-Уфа» заявил, что конкретно в Уфе май и июнь можно назвать в плане продаж новостроек полностью провальными.

- Уровень продаж упал практически до нуля в сегменте МКД (многоквартирные дома – Ред.). Говорить о том, что спрос в Уфе восстанавливается, крайне преждевременно. Сейчас он находится на дне, я оцениваю падение в районе 95%. Сделок практически нет у всех застройщиков. А что касается перспектив строительства вообще в целом по России, то я думаю, что это дальнейшее развитие ИЖС (частных домов – Ред.). Это подтверждается и исследованием Центробанка, которое проводилось в декабре прошлого года, - отмечает Иван Зорин.

Эксперт, ссылаясь на данные этого прогноза от Центробанка отмечает, что спрос на ипотеку, а значит и на покупку жилья в новостройках, падает, среди прочего, из-за демографической ямы. Дело в том, в апреле этого года аналитики озвучили цифру потенциальных покупателей по стране — это 2,2 млн человек. И большинство из них рождены в 1990-е годы, в эпоху наиболее низкой рождаемости.

- Ну и плюс у этого поколения немного другая модель поведения. Они не настроены на покупку квартиры, а предпочитают арендовать жилье, - отмечает эксперт.

По его словам, власти всех уровней понимают, что достичь всех установленных показателей по вводу жилья в стране возможно только благодаря массовому строительству частных домов.

- Но, например в Уфе нет возможности массовой застройки ИЖС – нет инфраструктуры в таких районах с частным сектором. А если и есть, то ее мало. Если государство сейчас будет заниматься этим и будет помогать крупным застройщикам строить коттеджные поселки, то будет и результат. Квартиры в городе будут востребованы, но в ближайшие пять-семь лет государство все равно придет к плановому строительству. Единственный выход – решить с помощью застройщиков проблему ветхого жилья, - поделился прогнозом Иван Зорин.

По его словам, на данный момент рынок находится в стагнации и перспективы роста спроса на многоэтажки он не видит, как минимум до октября-ноября этого года. Но даже тогда уровень продаж восстановится на уровне половины 2018/19 года, когда спрос также был невысокий.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА

Эксперт рынка недвижимости Елена Андреева также отмечает, что о восстановлении спроса на новостройки в Уфе говорить пока рано. Руководитель федерального агентства недвижимости «Эксперт» в беседе с «КП-Уфа» отметила, что кратковременное оживление спроса на квартиры отмечалось в июне этого года, но с установлением жаркой погоды активная деятельность в этот период приостанавливается. Но в отличие от Ивана Зорина, она считает, что спрос на новостройки все же сохранится и в будущем.

- Интерес к новостройкам есть, и он будет. Вопрос в цене. Даже если этот интерес не выражается в покупках, люди все равно хотят себе новое жилье, а не старое. Иногда это иллюзия комфорта проживания, например, в 25-этажном доме. Но это новый дом, выглядит он красиво, а в новых микрорайонах еще и инфраструктура хорошая: спортивные площадки, детские площадки. Все это привлекает внимание, - говорит Елена Андреева.

Эксперт также отмечает, что конкретно в Уфе покупатели мечтают видеть такое жилье по цене не более 80 тысяч рублей за квадратный метр. Но все чаще цены выше этой отметки и это создает препятствие для их покупки.

- Люди не всегда готовы к таким ценам, а застройщики, как правило, не готовы их снижать, либо готовы только к каким-то конкретным акциям. Но это фактор себестоимости и комментировать его нет смысла. Второй фактор, влияющий на продажи новостроек – это ипотека. С одной стороны, у нас есть господдержка, семейная ипотека и различные социальные программы. А с другой стороны – это одобряемость клиентов. Банки относятся к заемщикам жестче, кредиты одобряют не всем. Что вместе с общей стоимостью квартиры и периодом ожидания сдачи дома не всем подходит, - отмечает Елена Андреева.

По ее словам, первые выводы о восстановлении спроса на квартиры можно будет делать не ранее августа или даже второй половины сентября. Именно тогда начинается сезон деловой активности. А прямо сейчас многие потенциальные покупатели жилья заняли выжидательную позицию и с покупкой не торопятся.

Интерес к новостройкам, скорее всего, будет всегда

МНЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА

Падение спроса на новостройки отмечают и крупные застройщики. Но в отличие от экспертов рынка недвижимости, в ГК «Садовое кольцо» настроены более оптимистично и на то есть свои основания. Как отметили в компании, рынок уже начал стабилизироваться.

- В апреле и мае во всех регионах присутствия компании мы отмечали падение спроса. А в июне уже наметилось восстановление интереса благодаря субсидированию ипотечных ставок. Сейчас рынок начал постепенно оживать - во всяком случае, люди стали более активно интересоваться условиями покупки. Мы это увидели и в Красногорске, и в Уфе, и в Казани. Например, в проекте Savin City число обращений от потенциальных клиентов в первой половине июля увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом мая. Надеемся, что к концу лета этот показатель вырастет до 70-80%, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.

Еще весной застройщики отмечали резкий скачок цен на стройматериалы, но сейчас ситуация стала выправляться, и многие производители откатили их на уровень февраля этого года. В компании оперативно переориентировали закупки материалов на российский рынок еще в 2020 году, поэтому серьезных последствий из-за проблем с иностранными поставщиками не возникло. Доля их продукции и без того была невысока.

Кроме того, застройщик отмечает, что в сложившейся ситуации они видят только позитивные перспективы, так как строительную отрасль поддерживают на уровне руководства страны.

- В связи с санкциями и общей ситуацией в экономике наше правительство оперативно разрабатывает антикризисный план и меры поддержки строительной отрасли, которые позволят рынку недвижимости развиваться в дальнейшем. Эти шаги сегодня уже предпринимаются, и это очень положительный знак для девелоперов и покупателей, - подчеркивает Анатолий Сергеевич.

Но в отличие от экспертов рынка недвижимости, в ГК «Садовое кольцо» настроены более оптимистично

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ЗАСТРОЙЩИКИ

На данный момент все строящееся жилье, например, в Уфе, можно условно поделить на несколько сегментов. Одно дело конечно коттеджные поселки в пригороде, другое – многоэтажки. Но и они по качеству сильно отличаются друг от друга. В частности, в башкирской столице до сих пор сохраняется спрос на новостройки бизнес-класса. Одним из таких проектов является жилой комплекс «Tau House», возводимый подмосковной ГК «Садовое кольцо». Как пояснил коммерческий директор компании Анатолий Баталин, сдача этого ЖК ожидается точно в срок – первые новоселы получат свои ключи уже во втором квартале 2023 года.

Более того, реализация третьей очереди строительства комплекса началась на год раньше, а продажи стартовали в декабре 2021 года. Высокий спрос на квартиры в ЖК «Tau House» в компании объясняют высоким качеством объекта. А хороший спрос, в свою очередь, поспособствовал ускорению строительства. К тому же, свою роль сыграла и программа субсидирования ипотеки, которую разработали и запустили ГК «Садовое кольцо» совместно с ПСБ банком.

Специальные условия предлагаются для потенциальных покупателей квартир в ЖК «Tau House» в Уфе, воспользоваться ими можно уже сейчас. Выгодное предложение так и называется – «Ипотека 0,01% на весь период», а условия его просты и понятны. Программа предусматривает фиксированную ставку на весь срок кредита до 30 лет с первоначальным взносом от 15% и комплексным страхованием заемщика. Сумма кредита – до 6 млн рублей.

На сегодняшний день драйвером развития жилищного строительства выступает ипотечное кредитование

В чем же уникальность этого проекта и как так получилось, что спрос на новостройки падает, но желающих приобрести квартиру в ЖК «Tau House» не убавилось? Во-первых, подобных предложений в Уфе довольно немного. Жилье бизнес-класса и премиум-класса в дефиците, тогда как комплексов уровня «комфорт» и «стандарт» возводится довольно много. Именно поэтому ГК «Садовое кольцо», опираясь на опыт в других регионах, решили предложить уфимцам свои современные решения. Компания анонсирует новый проект уже этой осенью – разрешение на строительство они получили.

А что еще предлагает застройщик такого, что уфимцы решаются на покупку жилья в ЖК «Tau House»? Среди преимуществ этого проекта стоит отдельно выделить уникальную придомовую территорию, полностью соответствующую стандартам бизнес-класса. Это полностью закрытая территория, поднятая на высоту более пяти метров и расположенная на стилобатной части. И кстати, никаких автомобилей – заехать во двор на машине физически невозможно.

Помимо обозначенного выше проекта ЖК «Tau House» компания планирует запустить и реализовать в Уфе и ряд других. Да и вообще, компания здесь всерьез и надолго. Как отмечает Анатолий Баталин, вопреки внешним факторам, весь Приволжский округ в целом и Башкирия в частности, остается очень привлекательным регионом для инвестиций. На местный строительный рынок уже потянулись крупные федеральные девелоперы, что говорит о высоком потенциальном спросе на новое жилье. Вопрос лишь в доверии к застройщикам.

- Известно, что компаниям из другого региона нужно приложить немало усилий, чтобы заслужить его и доказать свой профессионализм и серьезные намерения. Лучший способ заслужить доверие — это результаты работы. Поэтому говорить о полноценном доверии можно тогда, когда есть результат. Первые результаты у нас будут в начале 2023 года. Вот тогда мы сможем говорить об абсолютном доверии, когда мы в каждом из наших проектов сможем показать: что мы обещали и что мы построили, - подытожил Анатолий Сергеевич Баталин, коммерческий директор ГК «Садовое кольцо».

Высокий спрос на квартиры в ЖК «Tau House» в компании объясняют высоким качеством объекта

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ БАНКИ

На сегодняшний день драйвером развития жилищного строительства выступает ипотечное кредитования. И лишь благодаря всевозможным программам от банков сохраняется спрос на новостройки. Так, например, банки предлагают жителям Башкирии покупать квартиры от застройщиков по государственной программе по ставке от 6%.

Есть хорошие предложения и для семей с детьми. Так, ставка по ипотечному кредиту для молодых родителей, у кого родился ребенок после 1 января 2018 года, либо ребенок является инвалидом, составляет 5,2%.

Кроме того, многие банки участвуют в специальных льготных программах ипотечного кредитования. Например, «Сельская ипотека», в рамках которой заемщикам выдается кредит до 3 млн рублей под 3% годовых на покупку или строительство загородного дома.

С недавних пор у жителей Уфы появилась возможность оформить ипотеку без первоначального взноса с использованием материнского капитала. То есть, если его сумма покрывает первоначальный взнос, то никаких дополнительных затрат не потребуется.