В Башкирии водитель попытался сжечь инспектора ДПС

Изначально мужчина пытался сжечь собственный автомобиль Фото: скриншот видео МВД

В Башкирии неадекватный водитель попытался сжечь сотрудника ГИБДД, который остановил его для проверки документов.

Странная история произошла в Кугарчинском районе республики. 12 июля сотрудники ГИБДД патрулировали местность и заметили странную «восьмерку». Инспекторы остановили автомобиль и начали проверять документы 42-летнего водителя. Почуяв, что от мужчины пахнет спиртным, дорожный полицейский предложил ему пройти медицинское освидетельствование. Подозрительный гражданин отказался и вышел из машины.

В этот момент автоинспекторы начали составлять протокол об административном правонарушении. Водитель воспользовался моментом и бросился к багажнику автомобиля. Мужчина достал оттуда канистру с горючей жидкостью и стал поливать ей автомобиль. Один из инспекторов попытался предотвратить опасное действие и начал отнимать у водителя канистру. В итоге некоторое количество жидкости попало на руки и одежду 33-летнего инспектора. После этого водитель поджег бензин, который загорелся и на сотруднике ДПС. Естественно, что после такого мужчину задержали.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что пострадавшему инспектору пришлось обращаться в больницу. Лейтенант полиции получил серьезные ожоги.

В Следкоме Башкирии рассказали, что по факту покушения на жизнь сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Неадекватному водителю уже предъявили обвинение, примечательно, что ранее он уже был лишен водительского удостоверения. Сейчас он находится под стражей. Расследование находится на контроле в следственном управлении Башкирии.