Унесла жизнь 15 человек: в ГИБДД Башкирии назвали самую опасную дорогу в республике

Каждый месяц на трассе бьются машины и гибнут люди. Фото: ГИБДД по Башкирии

На днях в правительстве Башкирии прошло очередное оперативное совещание, на котором с докладом выступил главный Госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов. Озвучивая статистику по ДТП, произошедших на прошлой неделе, Севастьянов назвал одну из самых опасных дорог в республике, где часто случаются смертельные аварии. Ей оказалась дорога Уфа-Бирск-Янаул, где только с начала 2022 года погибли 15 человек.

– На постоянной основе там гибнут люди. За 5 лет анализ провели: с 41 по 46 километр автодороги 12 человек погибло, с 50 по 52 – 10, с 32 по 35 – 4 погибших. Все это происходит на территории Благовещенского района. Рост погибших там сейчас составляет 60%. Всего с 2017 по 2021 год там погиб 91 участник движения, – подвел печальную статистику Владимир Севастьянов.

По словам главного гаишника Башкирии, проблему смертности на автодороге нужно решать «срочно и кардинально», с привлечением региональной власти. В свою очередь, Радий Хабиров поручил провести на следующей неделе Транспортный час, где подробно обсудить сложившуюся проблему на дорогах и пути ее решения.

ЧЕРЕДА СМЕРТЕЛЬНЫХ ДТП

Первая смертельная авария на автодороге Уфа-Бирск-Янаул в 2022 году случилась сразу после Нового года. 2 января на трассе столкнулись иномарки «Хендай Грета» и «Киа Рио», после чего «Киа» протаранили сразу два грузовика – «Форд Экоспорт» и «Вольво». В итоге водитель «Киа» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Также с места аварии увезли двух пассажиров из легковых автомобилей.

А уже через месяц, 8 февраля, на этой же трассе, неподалеку от поворота на Старые Турбаслы, столкнулись «Лада Приора» и вахтовый автобус «НефАЗ». Водитель «Лады» сначала протаранил отбойник, после чего вылетел на встречную полосу, где врезался в автобус. Удар был такой силы, что водитель получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Также спасатели извлекли из машины зажатого пассажира, его передали скорой. Что касается автобуса, то на момент столкновения там находились 8 человек. К счастью, никто из них не пострадал.

15 апреля на 71-м километре трассы произошла еще одна массовая смертельная авария. Там столкнулись сразу три автомобиля – УАЗ «Патриот», грузовик «Скания» и бензовоз КамАЗ. В результате столкновения скончался водитель бензовоза еще до приезда скорой помощи. А через несколько дней в том же месте автомобиль насмерть сбил пешехода, идущего вдоль трассы.

Следующая череда трагических ДТП произошла на злополучной дороге на майских праздниках. Так, рано утром 10 мая в Мишкинском районе столкнулись «Шкода Румстер» и «Рено Сандеро», после чего вторая иномарка вспыхнула. Очевидцы аварии пытались вытащить пострадавших, но двери заклинило. В итоге водитель – известный детский музыкальный педагог – и его случайная попутчица заживо сгорели в машине. В аварии также погибли водитель и двое пассажиров «Шкоды» - 24-летний парень и 16-летняя девушка. Всего жертвами массового ДТП стали 5 человек.

А уже 26 июня на этой же трассе 21-летний житель Салавата вылетел в кювет на своей «Лада Ларгус». От полученных травм водитель скончался сразу же на месте происшествия. Его 22-летнего пассажира госпитализировали. В ГИБДД Башкирии уточнили, что у водителя не было прав, а в то роковое утро друзья направлялись на рыбалку.

3 июля 82-летний житель Янаульского района вместе со своей 57-летней дочерью на «Шевроле Нива» поехали по делам. Неподалеку от деревни Можга водитель врезался в попутный «Хендай Солярис», который почему-то остановился вместо того, чтобы повернуть налево. После удара внедорожник съехал в кювет и опрокинулся. Водитель скончался на месте прямо на глазах у дочери.