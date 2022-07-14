Волонтеров «Башнефти» наградили медалью от Президента России

Памятную медаль от имени главы государства волонтерами вручили на заседании коллегии госкомитета Башкирии по молодежной политике

Накануне волонтеры корпоративного движения «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») «Добрые сердца» были удостоены награды от имени Президента России Владимира Путина. Глава государства по достоинству оценил участие башкирских нефтяников в Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и отметил их памятной медалью «За бескорыстный вклад».

Награждение состоялось на заседании коллегии госкомитета Башкирии по молодежной политике. От имени Президента награду волонтерам-нефтяникам передала председатель госкомитета Яна Гайдук. Стоит отметить, что это не первая престижная награда корпоративного волонтерского движения «Башнефти».

В конце прошлого года «Добрые сердца» получили международную премию #МыВместе и заняли первое место в номинации «Помощь людям. Трек бизнес». Одержать победу в конкурсе #МыВместе башкирским нефтяникам-волонтерам было не так уж просто: всего было подано 25 тысяч заявок. К слову, лауреатами этого престижного конкурса стали три предприятия, входящие в структуру «Роснефти»: в номинации «Культурное наследие» награду получили «Самотлорнефтегаз», а в номинации «Здоровье нации» «Конданефть».

За 10 лет своего существования волонтерская организация башкирских нефтяников провела свыше 100 различных акций. Зародилось волонтерское корпоративное движение «Башнефти» 22 июня 2011 года. Сегодня активисты помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, участникам войны и труженикам тыла и проводят экологические акции.

Всего 25 образовательных учреждений находятся «под крылом» волонтеров из «Башнефти». Ежегодно активисты помогают им приобрести необходимое оборудование, тренажеры, мебель, бытовую технику, школьные принадлежности и одежду. В благотворительных сборах на самые добрые цели регулярно участвуют почти 15 тысяч добровольцев, а непосредственно в благотворительных акциях участвуют более 500 активистов.

География «Добрых сердец» также довольно обширная и не ограничивается только Башкирией: волонтеры оказывают поддержку ветеранами и подшефным учреждениям в Удмуртии, Оренбургской области и в городах Нарьян-Мар и Тюмень.