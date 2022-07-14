Башкирия намерена построить собственный детский лагерь в Абхазии

Делегация из республики Абхазия прибыла в Уфу 13 июля. Фото: пресс-служба главы РБ

Накануне в Уфу прибыла официальная делегация республики Абхазия во главе с президентом Асланом Бжания. В ходе общения с главой Башкирии Радием Хабировым, он предложил рассмотреть возможность строительства на территории их страны детского лагеря. Естественно, на берегу Черного моря.

Идея Радию Хабирову понравилась, он поручил чиновникам из министерств строительства и образования рассмотреть варианты, предложенные абхазской стороной. Глава региона также вспомнил, что у Башкирии уже есть подобный опыт организации летнего отдыха в Крыму. Для этого за республикой закрепили собственный детский санаторий.

В свою очередь, президент Абхазии Аслан Бжания отдельно отметил, что власти этой страны делают ставку на развитие туризма и ищут инвесторов в этой сфере.

- Мы работаем над увеличением пропускной способности контрольного пункта Псоу, идут работы по строительству аэропорта в Сухуми, его должны запустить в 2024 году. Я думаю, что предприятия Башкортостана могут более активно работать и в Абхазии. Наши народы связывают история дружбы и взаимной поддержки. Россия для нас является стратегическим партнером и братским государством. Для нас сегодня принципиально важно выстраивать экономические взаимоотношения с российскими регионами. Абхазия открыта для инвесторов, - заявил на встрече с Хабировым президент Абхазии.

Помимо темы детского отдыха, президент Абхазии и глава Башкирии обсуждали укрепление и расширение сотрудничества во многих отраслях. На специальном совещании в башкирском Белом доме они в присутствии представителей различных министерств и ведомств обменялись любезностями и сделали несколько официальных заявлений.

- Много уроженцев Абхазии обучались в советские годы в вузах Уфы. В 2010 году Сухум и Уфа стали городами-побратимами. Считаем, что нынешний визит вашей делегации даст новый толчок развитию двусторонних отношений. Башкортостан открыт миру и добрым друзьям, - заявил во вступительной речи Радий Хабиров.