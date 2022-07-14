Синоптики объяснили, когда в Башкирии спадет жара и похолодает

Жаркая погода совсем скоро сменится проливными дождями и похолоданием Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вторую неделю в Башкирии стоят настоящая летняя жара, напоминающая прошлогоднюю засуху. Температура воздуха в дневное время поднимается до 30-31 градуса Цельсия, а по ночам не опускается ниже 20 градусов. Жители республики, немного подзабывшие прошлогоднюю жару, задаются вопросом: когда же станет хоть немного прохладнее?

Согласно прогнозам Башгидрометцентра, вплоть до середины следующей недели характер погоды в республике существенно не изменится. Метеорологи отмечают, что через территорию региона проходят несколько атмосферных фронтов и поэтому погода будет неустойчивая. В ближайшие дни в Башкирии пройдут грозовые дожди, местами ливни, град, шквалистый сильный ветер. При этом воздух в дневное время будет прогреваться до +30, +35 градусов Цельсия.

Временное и небольшое понижение температуры ожидается лишь 15 июля, так как в регион придет холодный фронт. В этот день воздух прогреется лишь до +22, +27 градусов Цельсия, но в юго-восточной части Башкирии все равно будет жара до +32 градусов. Умеренно жаркая погода будет и 16 июля, днем столбики термометров поднимутся до +24, +29 градусов. Метеорологи предупреждают: местами по республике вновь пройдут грозовые дожди. Вероятность того, что в ближайшие дни будут идти дожди составляет более 69%.

Так когда же в Башкирии спадет жара? Специалисты Башгидрометцентра отмечают, что в конце текущей и начале следующей недели начнется постепенное похолодание. Правда, еще в воскресенье днем воздух прогреется до 27 градусов Цельсия, но ночью станет заметно прохладнее – до 16 градусов Цельсия.

Уже в начале следующей недели на территорию Башкирии придет прохлада: по ночам температура воздуха будет опускаться до +15 градусов, а днем не будет подниматься выше 26 градусов Цельсия. По данным синоптиков, со вторника в республику и вовсе вернутся дожди как в июне.