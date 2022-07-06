Уфимский дуб, чей возраст насчитывает 232 года участвует в конкурсе «Российское дерево 2022»

Фото: rosdrevo.ru

Уфимский вековой дуб стал участником конкурса «Российское дерево 2022». Высота этого величавого великана составляет 23 метра, а возраст, согласно исследованиям, проведенным экспертами, - целых 232 года! В Уфе осталось совсем немного деревьев старше 100 лет, поэтому дуб является особой ценностью и достопримечательностью города.

ОТКРЫТИЮ ПОСПОСОБСТВОВАЛ ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Черешчатый дуб (свое название он получил благодаря удлиненным плодоножкам – Ред.) растет неподалеку от уфимской гимназии №16 и Министерства лесного хозяйства республики. Раскидистое дерево хорошо видно с дороги – здесь часто играют дети, а прохожие останавливаются отдохнуть в его тени. В 2017 году шестиклассник Никита Волков в рамках школьного конкурса провел исследование всех старовозрастных деревьев в микрорайоне «Зеленая роща». Он измерил окружности стволов у 40 деревьев – у дуба диаметр ствола составил целых 1,38 м., поэтому школьник предположил, что он самый старый. Специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» взяли образцы древесины и выяснили, что возраст дуба составляет 227 лет. Сейчас великану уже 232 года и, судя по состоянию древесины, чувствует он себя прекрасно!

Фото: rosdrevo.ru

О КОНКУРСЕ

Национальный конкурс «Российское дерево-2022» проводится с 2017 года. В 2022 году в конкурсе участвуют 60 номинантов из разных уголков России - Некрасовская липа, Пушкинский дуб, Шаляпинская ель, тис Курильский мудрец, сосна Марины Цветаевой, клен графа Панина, Грюнвальдский дуб, береза Желаний, Сибирская яблоня, Рахманиновский клен, Жемчужина Тобольского леса, кедр Заполярья, вяз генерала Лялина и многие другие. Все эти уникальные природные раритеты занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и носят статус «Памятник живой природы».

Проголосовать за свой дуб под номером 57 уфимцы и жители Башкирии смогут до 1 августа на сайте.