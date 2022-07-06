В Уфе осудили наркоманов, которые после вписки надругались над школьницей и убили ее

Алену все знали как скромную и домашнюю девочку. Фото: из семейного архива девушки

В августе прошлого году всю Башкирию облетела новость об убитой 15-летней девушке из села Питяково Бирского района. Тело Алены А. (имя несовершеннолетней изменено – Ред.), завернутое в пододеяльник, нашли местные жители прикопанным в овраге. Судебная медицинская экспертиза показала – подростка изнасиловали, а потом задушили.

Очень быстро следователи вышли и на след подозреваемых в жестоком убийстве. Ими оказалась 22-летний Умиджан Х. и 25-летний Евгений У. – оба жители Бирского района. И хотя парни отрицали свою вину, сыщики выяснили все обстоятельства той роковой ночи и нашли неоспоримые доказательства их причастности к изнасилованию и убийству несовершеннолетней.

Тело убитой нашли прикопанным в овраге. Фото: СК РБ

На днях Верховный суд рассмотрел уголовное дело и признал душегубов виновными. 22-летний Умиджан Х. отправится на 18 лет в колонию строгого режима, его старший подельник – на 22 года. кроме того, суд обязал каждого из них выплатить по 2,5 млн матери убитой Алены в счет моральной компенсации.

- Приговор еще не вступил в законную силу, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

ОТПРАВИЛАСЬ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОДРУГИ

Напомним, эта леденящая кровь история произошла в ночь с 26 на 27 августа 2021 года в деревне Питяково. В тот роковой день Алена отправилась на день рождения к подруге.

– Они <девушки> отмечали день рождения, где были еще и четверо совершеннолетних пацанов. Потом пришли эти двое в наркотическом опьянении. Сначала посидели возле реки, а потом постояли на остановке. Все разошлись, а один позвал к себе домой. Там и совершилось это деяние надо ребенком, – делятся подробностями очевидцы.

Оба душегуба получили внушительные сроки в колонии строгого режима. Фото: СК РБ

Когда ближе к ночи ребята разошлись по домам, душегубы уговорили Алену зайти к ним в гости в квартиру, где изнасиловали ее. Чтобы девушка не сопротивлялась, парни сжимали ей шею, перекрывая кислород – несчастная просто задохнулась. Осознав, что они натворили, насильники решили избавиться от тела. Они завернули труп Алены в пододеяльник и, дождавшись темноты, оттащили его в овраг, где вырыли неглубокую яму и присыпали сверху землей. После этого убийцы преспокойно отправились домой – отсыпаться.

Утром, так и не дождавшись дочь домой, мама Алены обратилась в полицию. Уже через несколько часов тело девочки нашли в овраге. Следователи возбудили уголовное дело, опросили свидетелей и вышли на след подозреваемых. Родные и друзья Алены до сих пор не могут понять – зачем скромная и домашняя девочка пошла в гости к незнакомым взрослым парням.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким убитой девушки.