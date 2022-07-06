Прятал в укромном месте: в Уфе добрый надзиратель СИЗО радовал арестантов «запрещенкой»

Парень недолго проработал в СИЗО Фото: соцсети

В Уфе осудили 25-летнего бывшего надзирателя СИЗО, который проносил на работу запрещенные предметы и брал за это деньги.

Как стало известно «КП-Уфа», история произошла в Ленинском районе Уфы в 2021 году. На работу в уфимский изолятор на должность инспектора пришел молодой Рамиль Г. (имя изменено), который после армии не смог поступить в университет. Парень часто общался с подозреваемыми и, как он объяснил сам, проникся к ним жалостью и добротой.

Один из обвиняемых воспользовался этим, и уговорил добродушного инспектора за взятку пронести на территорию СИЗО мобильный телефон. Вскоре о добром инспекторе узнали другие обвиняемые и также начали просить Рамиля передать им запрещенные вещи за решетку. Тот редко отказывался и принимал оплату сперва на карту родного брата, а потом и на свою. Из-за действий инспектора в СИЗО появлялись телефоны, сим-карты и даже дорогие наручные часы. Примечательно, что добродушный Рамиль никогда не озвучивал стоимость проноса вещей – родственники обвиняемых сами определяли, сколько нужно платить.

Разумеется, что вскоре о бизнесе инспектора узнали коллеги из службы безопасности. Парня задержали в момент, когда он проходил досмотр перед двухнедельной сменой в СИЗО. Инспектор пытался пронести «запрещенку», которую спрятал на дне мультиварки. Из кухонного инвентаря оперативники достали семь телефонов, модем, зарядные устройства и сразу 34 сим-карты. Парень тут же признал вину и всячески помогал расследованию.

В итоге за получение взяток и превышение полномочий инспектора приговорили к 4,5 годам заключения условно, штрафу и запретили Рамилю работать в госорганах на четыре года. Разумеется, что должность инспектора СИЗО он потерял.