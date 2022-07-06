«Уфаоргсинтез» снизил энергопотребление после модернизации систем водоснабжения и водоотведения

В ходе модернизации на «Уфаоргсинтез» заменили 80% трубопроводов прямой и обратной промышленной воды

Башкирские нефтяники продолжают реализацию приоритетных направлений стратегии «Роснефть-2030», в рамках которой на уфимском нефтеперерабатывающем комплексе проводится модернизация промышленного оборудования. Недавно специалисты ПАО «Уфаоргсинтез», нефтехимического предприятия АНК «Башнефть» (входит в состав НК «Роснефть»), завершили очередной этап технического перевооружения, позволяющий предприятию значительно сократить энергопотребление.

В частности, на «Уфаоргсинтезе» провели модернизацию систем промышленного водоснабжения и водоотведения, что значительно облегчит обслуживание трубопроводов, а еще предприятие сэкономит энергопотребление до 330 мегаватт в год.

В рамках реализации проекта специалисты провели техническое перевооружение особого устройства – градирни. Его задача – охлаждать большое количество воды направленным потоком атмосферного воздуха. После модернизации энергопотребление на ней снизилось на 30%, а также удалось сократить потери воды в процессе охлаждения.

Что конкретно сделали специалисты, чтобы добиться таких результатов? Во-первых, был установлен новый двигатель на охлаждающей установке. По сравнению со своим предшественником, этот аппарат потребляет в два раза меньше энергии. Он и обеспечивает основную часть проекта по энергосбережению.

Во-вторых, в рамках модернизации систем водоснабжения и водоотведения на предприятии, был полностью вынесен из-под земли трубопровод водоблока. Эти меры позволят значительно уменьшить затраты на его обслуживание и повысит надежность использования. Именно этот водоблок обеспечивает промышленной водой производства синтетического этилового спирта, полиэтилена, фенола и ацетона.

В-третьих, в ходе реализации проекта на «Уфаоргсинтез» заменили 80% трубопроводов прямой и обратной промышленной воды. Это позволило значительно сократить расходы технической воды, направляемой на подпитку водоблока, а также сэкономить на затратах по перекачке стоков на биологические очистные сооружения «Башнефть-Уфанефтехим».

Проведенная специалистами «Уфаоргсинтеза» модернизация систем промышленного водоснабжения и водоотведения не единственный проект, реализованный в рамках оптимизации производственных процессов. Предприятие продолжает проводить комплекс мероприятий, в результате которых постепенно снижается энергопотребление. А это значит, что сокращается и воздействие на окружающую среду.

Например, в 2021 году перевод пароспутников фенольных линий в отделении получения товарного фенола на паровой конденсат позволил снизить потребление пара на 2614 Гкал, в денежном эквиваленте экономия составила 3,2 млн руб. В то же время специалисты установили схемы регулирования температуры воздуха, заменили теплоизоляцию на паровых трубопроводах в помещении насосной на материалы, обладающие улучшенными энергосберегающими характеристиками.