Какие продукты жители Башкирии в прошлом году покупали чаще всего

Названы самые популярные у жителей региона продукты Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В прошлом году жители Башкирии оставили в продовольственных магазинах 516,4 млрд рублей, сообщает Минторг республики. Оборот розничной торговли продуктами питания в регионе вырос по сравнению с 2020 годом на 4,9%.

Больше других жители республики в прошлом году тратились на мясо и мясные продуты – 23,4% всего розничного оборота за 2021 год. Второе место заняли хлебобулочные изделия (8,2% от суммы розничного оборота), третье у молочных продуктов (7,8%). Далее по количеству затрат идут такие продукты как пищевые масла и жиры (6%), а замыкает топ-5 чаще всего приобретаемых продуктов кондитерские изделия (5,6%).

В числе популярных продуктов у жителей Башкирии в прошлом году были также сахар (5,4% от розничного оборота), свежие овощи (3,3%), безалкогольные напитки (3,3%), чай, кофе и какао набрали вместе 3,2% от розничного оборота продуктов, свежие фрукты 2,9% и столько же картофель.

На непродовольственные товары жители республики потратили в 2021 году 499,4 млрд рублей. По сравнению с позапрошлым годом товарооборот на промышленные товары вырос на 1,8%. В общей структуре оборота непродовольственных товаров в Башкирии за прошлый год 16,9% пришлось на легковые автомобили, бензин занял 14,8%, одежда составила 12,2%, лекарства 6,6%, обувь – 6%.

Чуть меньше в прошлом году жители республики покупали стройматериалов (4,7% от оборота), дизельное топливо (4,6%), косметику и парфюмерию (3%), мебель (2,7%), бытовую электронику (2%) и мобильные телефоны (2%).

ЧТО С ЦЕНАМИ

В прошлом году чаще всего поднимались цены на некоторые виды овощей, рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе министерства торговли и услуг Башкирии. По данным ведомства, в 2021 году подорожание сильнее всего затронуло белокочанную капусту, картофель, чеснок, свеклу и морковь.

Объясняется это засухой, накрывшей регион прошлым летом и последствиями пандемии коронавируса, из-за которого собирать урожай 2020 года не могли иностранные рабочие. Как пояснили в Минторге республики, в большинстве хозяйств, где выращивали эти овощи, использовался труд именно сотрудников из ближнего зарубежья. Кроме того, некоторые виды овощей пришлось завозить из других регионов, из-за чего цены также выросли: перевозка продукции добавила расходов продавцам.

В прошлом году подорожали не только овощи. Так, в Минторге сообщают, что выросли в цене куриные яйца, гречневая и овсяная крупы, перловка, хлеб и хлебобулочные изделия. Из мясной продукции подорожала курятина, колбасы, баранина и свинина.

В 2021 году в Башкирии подешевели виноград, апельсины, яблоки и помидоры.

В прошлом году жители Башкирии отметили резкое подорожание стройматериалов. Многие пользователи соцсетей жаловались на это даже главе Башкирии Радию Хабирову. По данным Минторга республики, по итогам 2021 года выросли в цене доски отрезные, пиломатериалы, плиты ДСП и ОСП, красный кирпич, оконное стекло и металлочерепица.

- Рост цен связан с оживлением спроса как в стране, так и на внешних рынках, повышением цен производителей и поставщиков из-за увеличения себестоимости производства. На повышение цен повлиял рост стоимости импортных составляющих: бумаги ламинированной для упаковки ДСП и химии, которая используется в качестве связующего вещества и добавок для получения определенных характеристик, - пояснили «КП-Уфа» в министерстве торговли и услуг Башкирии.

Также в прошлом году выросли цены на телевизоры и мониторы для компьютеров, мебель, в частности столы и кухонные шкафы, лекарства и легковые автомобили.

КСТАТИ

В прошлом году жители Башкирии стали чаще использовать банковские карты для оплаты покупок, следует из статистики Нацбанка республики. За 2021 год в регионе было совершено 822,8 млн операций по оплате товаров и услуг на общую сумму 543,4 млрд рублей.

Как пояснили «КП-Уфа» в министерстве торговли и услуг республики, по сравнению с 2020 годом, рост операций по банковским картам составил 20,3% по количеству и на 25% по объему. Общая доля использования безналичного расчета при совершении покупок в Башкирии по итогам 2021 года составила 42,1%. Это на 4,5 процентных пункта выше, чем в 2020 году, подчеркнули в Минторге, ссылаясь на данные отделения Национального банка по Башкирии.