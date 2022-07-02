«Бонни и Клайд» из Башкирии выкрали друга, проломили ему голову и заставили копать могилу на берегу

Ранее влюбленные были судимы по уголовным статьями Фото: соцсети

Влюбленные из Башкирии выкрали друга и избивали его, требуя отдать несуществующий долг.

Жестокая и абсурдная история, достойная голивудской экранизации, произошла рядом с Кумертау. В один день к пострадавшему Руслану пришли его давние знакомые Ирина и Тимур (все имена изменены) и попросили его перенести тяжелый комод. Добродушный мужчина согласился, и уехал домой к своим обидчикам. После переноса мебели компания принялась распивать алкоголь – в тот вечер Руслан домой к беременной жене так и уехал из-за того, что был пьян.

ЗАСТАВИЛИ КОПАТЬ МОГИЛУ НА БЕРЕГУ

На следующее утро хозяева предложили гостю опохмелиться на берегу реки Белой. Мужчина вновь согласился, и через некоторое время троица уже «культурно отдыхала» в салоне машины. После Ирина и Тимур покинули машину, а затем мужчина попросил Руслана выйти на улицу для серьезного разговора.

Жертве заявили, что его беременная жена якобы должна влюбленным две тысячи рублей (в итоге это оказалось ложью), начали избивать и предложили копать себе могилу. Мужчину повалили на землю, а затем Ирина схватила саперную лопатку, которую ей дал Тимур, и принялась бить ей Руслана по голове. Влюбленные долгое время избивали жертву, меняя друг друга. Устав издеваться над Русланом, его погрузили в машину и увезли обратно в квартиру мучителей. Там парочка продолжила распивать алкоголь, а окровавленному мужчине удалось сбежать домой.

ЯКОБЫ ПРЕДЛАГАЛ НЕПОТРЕБСТВА

Как стало известно «КП-Уфа», обвиняемые заявили, что не договаривались избивать Руслана. По их версии, все началось из-за того, что тот предлагал Ирине заняться непотребством в лесу, а ее влюбленный лишь вступился за даму. Учитывая криминальное прошлое парочки (они были судимы за кражи и грабежи), суд приговорил их к 3,5 годам заключения. Также с Ирины взыскали 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.