«Салават Юлаев» определился с тренерским штабом и подписал первого легионера

К новому сезону команду будут готовить специалисты под руководством Виктора Козлова. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Накануне ХК «Салават Юлаев» завершил формирование тренерского штаба на предстоящий сезон КХЛ. Еще весной главным тренером уфимской команды был назначен Виктор Козлов, получивший повышение после ухода Томи Ламса. Контракт со специалистом рассчитан на один сезон. Точно такие же соглашения, сроком до конца сезона 2022/23 были заключены и с другими членами тренерского штаба.

В частности, клуб на год продлил контракт Николая Цулыгина, который входит в тренерский штаб «юлаевцев» с 2017 года. Напомним, в сезоне 2018/19 он возглавлял главную команду республики и под его руководством «Салават» завоевал бронзовые медали КХЛ.

Еще одну вакантную должность в тренерском штабе недавно занял известный в прошлом нападающий сборной Беларуси Константин Кольцов. В бытность игроком выступал в составе «Салавата Юлаева» и вместе с командой завоевал золото чемпионата России и Кубок Гагарина. До перехода в тренерский штаб уфимской команды работал на аналогичной должности в московском «Спартаке».

Тренером вратарей «Салавата» также накануне объявили опытного специалиста Олега Филимонова. Большую часть карьеры игрока он провел в хабаровском «Амуре», а по окончании стал тренером вратарей этой команды и проработал там до апреля 2022 года. В общей сложности Филимонов работал тренером системы дальневосточного клуба 18 лет. Контракт с ним также рассчитан на один сезон.

Еще один новичок в тренерском штабе «юлаевцев» - тренер по физической подготовки Адриан Вальво. Тренерскую карьеру он начинал в родной Франции и даже входил одно время в состав тренерского штаба своей национальной сборной. Есть у него и опыт работы в КХЛ – два сезона подряд, с 2019 по 2021-й годы он работал в минском «Динамо».

На этой неделе стало известно и о подписании контракта с первым после весеннего исхода легионера. Форму «Салавата» примерит канадский защитник Райан Мерфи, ранее выступавший в системе «Детройт Ред Вингс». Всего в НХЛ Райан провел 175 матчей, в которых отметился 43 (8+35) результативными баллами.

К слову, Райан Мерфи выступал за сборную Канады на том самом молодежном чемпионате мира, который проходил в Уфе в 2013 году. Тогда в матче за бронзу канадцев обыграли хоккеисты сборной России.