Участники благотворительного спектакля привезли игрушки в Серафимовский детский дом

Чуть больше двух недель прошло с отчетного спектакля непрофессиональных актеров в рамках проектах «Большая сцена», организатором которого выступает «Комсомольская правда – Уфа». Участники выложились и выдали свой максимум на сцене, но на этом еще было не все.

Одним из самых ответственных и волнительных этапов проекта является поездка в Серафимовский детский дом. Спектакль задумывался не только как возможность непрофессионалам выступить на большой театральной сцене, но и сделать общими усилиями одно большое доброе дело.

И вот 28 июня дружная группа организаторов проекта и сами участники отправились в путешествие на восток республики, чтобы порадовать самых маленьких. В итоге, детям передали большие коробки разнообразных игрушек, наборов для творчества и школьно-письменных товаров. Все дети светились улыбками, и вот это несомненно главный результат проекта «Большая сцена».

Напоминаем, что «Комсомолка» планирует и далее проводить подобные мероприятия и продолжать нести радость детям.

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