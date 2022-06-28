Волейболом в детстве занимался! Старшеклассник из Уфы объяснил «КП-Уфа», как скрутил жулика, обокравшего инвалида

Девятиклассника теперь хотят наградить за содействие полиции. Фото: скриншот видеосюжета ГТРК «Башкортостан»

На днях в Уфе произошел необычный случай, после которого простой 17-летний школьник Матвей В. прославился как минимум на всю Башкирию. Молодой человек без раздумий бросился догонять грабителя, за секунду до этого, отобравшего мобильный телефон у парализованного инвалида. О том, что произошло в тот день и как на его поступок отреагировали родные и близкие, парень рассказал в беседе с «КП-Уфа».

ДОГНАТЬ И ЗАДЕРЖАТЬ

В тот злополучный день 50-летний инвалид Сергей Чернышков стоял в наушниках у входа в один из торговых центров на проспекте Октября и наслаждался любимыми мелодиями. Внезапно к нему подошел явно не трезвый мужчина и попросил у него один наушник, чтобы послушать музыку. Не подозревая о преступных замыслах собеседника, мужчина достал телефон из кармана и тут же отшатнулся – злоумышленник выхватил гаджет из рук Сергея и побежал. Как оказалось в последствии, далеко уйти ему не удалось.

В тоже самое время и в том же месте оказался простой уфимский девятиклассник Матвей В. Он стал невольным очевидцем преступления и без раздумий бросился за злоумышленником и задержал его. По признанию парня, действовал он практически на инстинктах.

- Никаких мыслей у меня тогда не возникло, на раздумья времени не было. Разве что одна – помочь человеку. Побежал на автомате, можно сказать. Ну и догнал, обратно привел на место, где мы полицию уже дождались, - вспоминает Матвей.

По словам парня, в детстве он занимался волейболом, да и гены, как он говорит, у него хорошие. Именно поэтому Матвей имеет приличные физические данные и быстро бегает. Догнать злоумышленника труда не составило, так как среагировал он молниеносно.

Злоумышленником оказался 32-летний житель Уфимского района Башкирии. Фото: пресс-служба МВД по РБ

ЧТО СКАЗАЛИ БЛИЗКИЕ

К слову, родные и близкие не сразу узнали о достойном поступке Матвея.

- Об этом случае я никому не рассказывал. Только когда меня уже по телевизору показали, друзья мне сказали, что я правильно все сделал. Спрашивали только, почему никому ничего не рассказал, - вспоминает школьник. – Мама, конечно, немного поворчала, беспокоилась, что у злоумышленника мог быть нож, например. Но позже сказала, что гордится мной.

Буквально накануне Матвей получил аттестат за 9 класс и принял решение пока остаться в школе, окончить 11 классов. Свое будущее он видит в сфере социологии, права или других общественных наук.

- Всем, кто вдруг окажется в такой ситуации я хочу сказать, что помогать людям нужно всегда. Но вместе с тем нужно оценивать риски и думать о безопасности: вдруг преступник будет вооружен? Тогда лучше, кончено же, вызвать и дождаться сотрудников полиции, - отметил школьник в беседе с «КП-Уфа».

ОФИЦИАЛЬНО

В МВД по Башкирии отметили, что решается вопрос о поощрении подростка за оказанное полицейским содействие в раскрытии преступления.

- Благодаря бдительности молодого уфимца злоумышленник был задержан. Им оказался 32-летний житель Уфимского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», - пояснили в пресс-службе ведомства.