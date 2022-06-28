Спрос упал, объемы сохранились: что происходит на рынке новостроек в Башкирии

Эксперты прогнозируют рост цен на новостройки и одновременно падение спроса на них Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Башкирии задумали установить новый рекорд по строительству жилья в республике и достичь показателя в 3,05 млн квадратных метров за год. Ранее глава региона Радий Хабиров отчитался о сдаче в январе-мае 2022 года 1,24 млн квадратов и подчеркнул, что это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Получится ли осуществить задуманное башкирскими чиновниками у застройщиков, как правительство Башкирии будет развивать строительную отрасль и что об этом думают эксперты рынка недвижимости – эти и другие вопросы обсуждались на пресс-завтраке, организованном «КоммерсантЪ-Уфа». С докладом о промежуточных итогах выступил и врио министра строительства республики Егор Родин и другие чиновники республиканских органов власти.

СУХИЕ ЦИФРЫ

- По данным Единой информационной системы жилищного строительства на территории республики ведут строительство 114 застройщиков, которые реализуют 233 объекта общей площадью свыше 2,8 млн квадратных метров. Выданных разрешений (на строительство. – Ред.) 193 единицы в сумме на 3,4 млн квадратных метров. Мы видим, что задел на этот год и будущие периоды существует и что у застройщиков есть планы реализовать свои объекты, добиться ввода в эксплуатацию, - заявил и.о. министра строительства Башкирии.

Как отметил Егор Родин, количество выданных властями разрешений на строительство на более поздние сроки, в частности на 2024 и 2025 годы, существенно сократилось. На это есть конкретные причины, которые также были озвучены врио министра на пресс-завтраке.

- Основным драйвером жилищного строительства было ипотечное кредитование. Здесь мы видим падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 мая количество выданных кредитов снизилось на 20%, по объему выданных кредитов – на 5,8%, - заявил Егор Родин.

Кроме того, чиновник признал, что объемы строительства частных домов в Башкирии на сегодняшний день выше, чем многоэтажек. Проще говоря, частный сектор в пригороде разрастается намного быстрее, чем строятся жилые комплексы с высотками.

- По последним данным статистики, ИЖС (индивидуальное жилищное строительство. – Ред.) в структуре общего ввода жилья превышает 60%. Республика уже давно реализует механизмы развития ИЖС – это обеспечение как строящихся, так и существующих кварталов частной застройки инженерной инфраструктурой через республиканскую инвестиционную адресную программу, - подчеркнул Родин.

Власти Башкирии планируют сдать в этом году 3,05 млн квадратных метров жилья Фото: Иван МАКЕЕВ

Что касается прогнозов по вводу жилья в Башкирии на ближайшие годы, то и.о. министра отказался «заглядывать так далеко». Он подчеркнул, что существуют конкретные целевые показатели, утвержденные федеральными властями, согласно которым, к 2030 году республика должна довести ежегодный ввод жилья до 4 млн квадратных метров. Егор Родин заявил, что удастся ли сохранить существующие темпы строительства и довести цифры до планового показателя, станет понятно не раньше середины следующего года.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ

В свою очередь, замруководителя госкомитета по жилищному и строительному надзору Башкирии Иван Белоусов заявил, что в этом году ведомство выдало 31 заключение о соответствии всем нормам построенных многоквартирных домов.

- Судя по объему строящихся жилых домов, мы видим, что в этом году падение ввода жилья точно не прогнозируется, - заявил чиновник.

Что касается качества нового жилья в Башкирии, то по словам Ивана Белоусова, недвижимость делится на несколько уровней, каждый из которых имеет свои особенности.

- Социальное жилье – делается полностью с чистовой отделкой квартир, а также так называемое коммерческое жилье, где чистовая отделка не предусмотрена. В целом, качество жилья у нас находится на достойном уровне, - отметил замруководителя Госжилнадзора Башкирии.

Представитель Росреестра по Башкирии Наталья Шагиева представила статистику по регистрации прав на недвижимость в республике за пять месяцев 2022 года. Всего за январь-май этого года в ведомство поступило более 220 тысяч заявлений на регистрацию прав собственности, что на 17% меньше, чем в 2021 году.

- Отмечаем спад, который случился именно в апреле и мае, в остальные месяцы прослеживался рост. За пять месяцев у нас поступило порядка 27 тысяч заявлений на регистрацию ипотеки, а за аналогичный период прошлого года – порядка 34 тысяч заявлений. То есть снижение на 21%. По договорам долевого участия в строительстве за 5 месяцев этого года к нам поступило порядка 5 тысяч заявлений, в прошлом году – 6,6 тысяч. Снижение на 9,7% наблюдаем, - заявила Наталья Шагиева.

ПРОГНОЗЫ

Представители коммерческих структур, посетившие круглый стол, в отличие от чиновников, взяли на себя смелость представить примерный прогноз дальнейшего развития строительной отрасли в Башкирии. Так, руководитель агентства недвижимости «Эксперт» Елена Андреева отметила, что, например, в мае уровень продаж жилья был низкий и это было ожидаемо.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что наиболее высокий спрос у покупателей в республике на данный момент сформировался не на новостройки, а на вторичное жилье и на частные загородные дома. А связано это с тем, что вторичный рынок недвижимости подпитывала ипотека и с резким повышением ставок там произошло падение спроса.

В Башкирии за 5 месяцев 2022 года резко упало количество сделок с недвижимостью с использованием ипотеки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Елены Андреевой, точный прогноз по стоимости квадратного метра жилья в новостройке в ближайшем будущем дать сложно.

- Чисто профессиональный прогноз я не строила, но я думаю, что к концу года рост может составить около 10-15 процентов, - отметила эксперт.

Еще один приглашенный эксперт, руководитель консалтингового агентства «План А» Иван Зорин заявил, что строительный рынок по всей стране был близок к стагнации уже в декабре прошлого года.

- Пика этой стагнации мы еще даже не увидели. В декабре ее причиной было перенасыщение предложением – в стране тогда не было такого спроса. Далее – демографическая дыра и дальше следует поколение, которое ориентируется на аренду и не заинтересовано в приобретении собственного жилья. Начиная с 2025 года у нас будет просто зияющая дыра спроса, которая никаким образом не затыкается. И все мегалитические проекты в многоквартирном строительства просто обречены на смерть, - отметил эксперт.

В завершении Иван Зорин подчеркнул, что спрос на квартиры в многоэтажках будет продолжать падать, в то время как частные дома по-прежнему будут цениться.

- У нас жители не шибко радуются покупке квартиры, в отличие от приобретения собственного дома, - заявил эксперт.