В Башкирии наградили юных победителей Медиа-конкурса «НЫҠ БУЛ»

- "НЫҠ БУЛ! Будь стойким!" Вот так круто назвали мы новый проект телеканала "Тамыр" - Первый медиа-конкурс по продвижению здорового образа жизни среди детей и подростков, - говорит ведущий проекта 12-летний Динислам Абызгильдин. - И я думаю, мы справились на все сто! Наш проект сдружил ребят со всей республики. Они научились мыслить и творить в команде. Мы сказали свое слово: Алкоголь - это зло! Не поддавайся соблазну! Будь крепким! НЫҠ БУЛ!

Проект организовал Детско-юношеский телеканал «Тамыр» при поддержке Всемирного курултая башкир и Министерства образования и науки РБ.

Медиа-конкурс "НЫҠ БУЛ" проходил по трем номинациям: социальный ролик, вайн и плакат. На 1-й этап конкурса поступило 288 работ: 107 социальных роликов, 155 плакатов и 26 вайнов. На 2-й этап организаторы собрали авторов самых сильных работ в Уфу, в телеканал "Тамыр" на интенсив-тренинг. С ребятами работали медиатренеры: кинорежиссер Булат Юсупов и и главный режиссер телеканала "Тамыр" Адель Сунаргулова, известные художники-дизайнеры Арслан Бикбай и Карлугас Исмагилова, популярные блогеры-вайнеры Алмаз Карагулов и Ралия Ягудина. А чтобы закрепить полученные на интенсив-тренинге знания, ребятам задали домашнюю работу. 3-й этап Медиа-конкурса НЫК БУЛ состоял из выполнения домашнего задания - создания работ для Финала конкурса.

Финал Первого Медиа-конкурса "НЫК БУЛ" состоялся в Уфе, Конгресс-холле "Торатау" на итоговом мероприятии республиканского конкурса «Трезвое село 2021 года». Медиатренеры провели разбор полетов по домашним заданиям, а после финалистов ждал увлекательный воркшоп. Темы были самые серьезные: Как защитить детей от влияния алкоголя? Как создать трезвое общество?

- За проект "НЫҠ БУЛ" мы взялись с некоторым сомнением. Нам казалось, что тема трезвости далеко недетская, - говорит автор концепции проекта, директор Детско-юношеского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина. - Но дети поразили нас. Настолько глубоко и остро они переживают проблему алкоголизма! В своих роликах, плакатах дети жёстко показали, тот, кто пьёт, предаёт своих близких, свою семью, себя! Спасибо всем юным участникам, их педагогам и родителям. Благодарю наших прекрасных наставников. Спасибо креативной команде "Тамыра": тележурналисту Гульфии Раяновой, режиссеру Альбине Юсуповой, художнику Айгуль Бикбаевой. И спасибо Эльвире Аиткуловой, председателю Президиума Всемирного курултая башкир, за предложение создать детский конкурс в рамках проекта «Трезвое село».

Работы всех финалистов были на хорошем уровне, и жюри пришлось нелегко определить победителей. В номинации «Социальный ролик» 1 место занял Амир Галеев из школы №3 города Межгорье; 2 место - Совет старшеклассников Башкирской гимназии № 9 им.Кинзи Арсланова Мелеузовского района; 3 место заслужил ученик Стерлитамакской коррекционной школы № 25 Данил Шаяхметов. В номинации «Вайн» сильнейшими признаны: 1 место - Айсулпан Тукумбетова из деревни Сагитово Зианчуринского района; 2 место - Салим Губайдуллин, ученик школы № 2 села Акъяр Хайбуллинского района; 3 место - Дим Рахимов из Красноусольской башкирской гимназии-интернат им. Н. А. Мажитова Гафурийского района. В номинации «Плакат» победителями стали: 1 место - Аиза Акбарова с ДПиШ села Кармаскалы Кармаскалинского района; 2 место - Камиль Гимазетдинов, ученик школы № 1 села Бакалы Бакалинского района; 3 место - Камила Хайрутдинова из села Староянтузово Дюртюлинского района. Поздравляем!

P.S. - А еще проект "Ныҡ бул" издал книгу, - сообщил Динислам Абызгильдин. - В единственном экземпляре, эксклюзив! И взрослым мы задали нешуточное задание: наугад открывать книгу и прокомментировать мудрость, написанную на странице. И конечно, все это мы сняли, смонтировали и показали ролик на большом экране. Мне запомнилась короткая пословица: кто пьёт — тот ум раздаёт. И не только ум. Раздаёт здоровье, счастье, предаёт семью, самых близких!

На правах рекламы 0+