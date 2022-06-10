Родители онкобольных детей пожаловались на нехватку лекарств и расходников в уфимской больнице

Многие дети вынуждены лежать в больнице долгие месяцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители онкобольных детей, которые проходят лечение в РДКБ, пожаловались на отсутствие многих лекарств, детских катетеров, пластырей и других расходников. Об этом многие мамы пишут в группах поддержки, которые были созданы для помощи больным детям. Иногда ситуация доходит до абсурда – приходится делить одноразовый шприц (речь идет о шприце Жане, с помощью которого подается энтеральное питание через гастрострому – Ред) на нескольких детей. Как так получилось – разбиралась «Комсомолка».

«ПРЕДСТАВЬТЕ, КАКАЯ ЭТО БОЛЬ»

Историю маленького Глеба (здесь и далее все имена несовершеннолетних и их родителей изменены – Ред.) «Комсомолка» писала еще в начале весны 2022 года. Малыш долго жаловался на боль в ноге, но врачи говорили, что это обычный ушиб. Когда мама Глеба все же настояла на рентгене, выяснилось, что у мальчика саркома Юинга, которая уже практически «съела» кость. Так Глеб вместе с мамой очутился в РДКБ, где сейчас проходит очередной курс химиотерапии. По словам Резеды, в отделении работают замечательные врачи и медсестры, которые действительно борются за жизнь каждого ребенка, но вот с расходниками и лекарствами в больнице регулярно возникают проблемы.

- После «химии» у Глеба возник дефицит массы тела, поэтому его нужно было кормить питательными смесями. Одна банка такой смеси стоит примерно 1100 рублей, и уходит она за 2 дня. Я вынуждена покупать их постоянно, ведь нужно поднять ребенка на ноги. Из-за «химии» сын почти не ест обычную пищу, его воротит от запаха мяса и других продуктов, а гемоглобин поднимать нужно. Я знаю, что в РДКБ некоторые дети получают питание в виде специальных смесей и попросила поставить сына тоже, но за неделю нам даже чайной ложки не дали. А самое смешное, когда я попросила у медсестры одноразовые шприцы Жане, с помощью которых подают смесь в гастростому, нам сказали, что их нет. Потом принесли один шприц, а уже через 2 часа его забрали, так как другой девочке поставили зонд, и он им очень нужен. Ну неужели наши дети не заслуживают ничего лучше, как один одноразовый шприц на двоих? – пишет Резеда в своем блоге в соцсетях.

Не всегда хватает внутривенных катетеров и пластырей для их крепления, как и многого другого Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, женщина обратила внимание, что в больнице катастрофически не хватает препаратов от стоматита – одной из серьезнейших «побочек» после химиотерапии. По словам Резеды, ее сын получил всего лишь 2 капсулы копеечного флуконазола, и то – их принесли из другого отделения.

- Некоторым детям выдавали от стоматита «Вифенд», а нам всегда отказывали – мол, на нас он закончился. Поэтому я другие мамы вынуждены покупать лекарства от стоматита, температуры, поноса, запора, рвоты, обезболивающие и все остальное. Даже клеющегося бинта и нормального лейкопластыря – и того нет. Часто бывает, что заканчиваются катетеры маленького размера, и малышам ставят большие катетеры от которых вены просто лопаются. Бывает так, что заканчиваются ланцеты и колют пальчики железными пиками, а ведь некоторым детишкам приходится сдавать кровь почти ежедневно. Представьте, какая это боль! Очень часто бывает так, что нет элементарных баночек для мочи. Вот вам и бесплатная медицина! – недоумевает женщина.

«НА ПЕРЕВЯЗКИ ХОДИМ СО СВОИМ ПЛАСТЫРЕМ»

Мама 9-летнего Айдара, который тоже лежит в отделении онкогематологии, в своем блоге также отмечает, что часто в больнице нет самых необходимых вещей.

- Для установки катетера даже в реанимации не было специального пластыря, что уж говорить об отделении. На перевязку и обработку ходим каждые 3 дня со своим пластырем, - говорит женщина. – Также приходится самим покупать катетеры, так как те, которые есть в отделении, нам не подошли из-за большого размера, и вены сильно воспаляются. От температуры и от тошноты тоже лекарства покупаем сами. Хорошо, что основное лечение бесплатное.

А еще многие родители признаются, что им самим приходится учиться менять препараты в системах, потому что медсестры элементарно не успевают ко всем подходить – слишком много маленьких пациентов нуждаются в срочной помощи.

- Главное, что в больнице работают врачи от Бога, а все медсестры добрые и человечные. За это им огромное спасибо! – признаются родители онкобольных детей.

Мы обратились в региональный Минздрав с вопросом, почему часто в больнице не хватает расходников и лекарств. Ка только мы получим ответ от ведомства, то обязательно сразу же его опубликуем.