«Дюртюлимелиоводстрой» совершенствует услуги по вывозу ТКО в Башкирии

Только на этой неделе автопарк компании пополнился еще тремя новыми машинами для вывоза мусора стоимостью 10 млн рублей каждая

Региональный оператор по вывозу ТКО в Башкирии «Дюртюлимелиоводстрой» продолжает наращивать свои технологические мощности и вопреки всему совершенствует качество предоставления услуг. Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» директор Лилия Нугаева, на этой неделе автопарк компании пополнился еще тремя новыми машинами для вывоза мусора стоимостью 10 млн рублей каждая.

- Один автомобиль доставили в Дюртюли и еще два в Янаул, они уже вышли на линию. Автопарк «Дюртюлимелиоводстрой» таким образом составляет на сегодняшний день 110 специализированных мусоровозов. В нынешних условиях непросто закупать такую технику из-за санкций в отношении нашей страны и отсутствия комплектующих. Дело в том, что такие машины практически не производят в России, - отметила Лилия Нугаева.

ОБНОВЛЕНИЕ ПЛОЩАДОК

Продолжает регоператор и обновление контейнеров – вместо устаревших железных на площадках устанавливают современные пластиковые. Недавно компания получила 90 евроконтейнеров для Янаула и еще 220 желтых контейнеров для раздельного сбора мусора, которые установят в Бирске.

- С закупками контейнеров также все не просто, хотя мы находим пути решения этой проблемы. Каждый контейнер стоит около 20 тысяч рублей, но дело здесь не столько в деньгах, сколько в том, что их производство сейчас ограничено. Опять же, из-за санкций прекращены поставки в нашу страну специальных компонентов для краски которые добавляют в пластик. Но даже в этих непростых условиях «Дюртюлимелиоводстрой» продолжает наращивать показатели по закупке цветных баков. И если в среднем по республике этот показатель равен 23,7% от общего количества баков на площадках, то, например, в Нефтекамске, он уже достиг 45,53%, - подчеркнула в беседе с «КП-Уфа» директор компании.

Стоит отметить, что на сегодняшний день «Дюртюлимелиоводстрой» - единственный региональный оператор ТКО из действующих на территории Башкирии, кто закупил и безвозмездно передал муниципалитетам более 4,5 тысяч контейнеров.

Недавно из-за нападок на компанию возник риск мусорного коллапса на северо-западе Башкирии, где ведет свою деятельность «Дюртюлимелиоводстрой». За регионального оператора тогда вступились экологи и Ассоциация «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов». Власти некоторых районов видимо посчитали, что выполнение их же собственных обязательств по обеспечению мусорными контейнерами региональным оператором – это норма.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Компания продолжает реализацию экологических и инвестиционных проектов. Например, не так давно главе Башкирии Радию Хабирову на экологической выставке в Уфе представили фандоматы – специальные аппараты по приему пластиковой и алюминиевой тары. Сегодня эти фандоматы работают в Нефтекамске.

- Кроме того, «Дюртюлимелиоводстрой» продолжает инвестировать средства в повышение качества обслуживания жителей – на данный момент сумма уже перевалила за 30 млн рублей. Инвестиции предоставлены головной компанией «Мехуборка», крупнейшего федерального оператора по утилизации и переработке ТКО, работающего в десяти регионах России. И это в то время, как многие компании сворачивают свои инвестиционные проекты, - отмечает Лилия Нугаева.

Что касается социальных проектов, то «Дюртюлимелиоводстрой» активно поддерживает детский и юношеский спорт. В частности, компания закупает форму для хоккеистов юниорской команды «Торос», базирующейся в Нефтекамске. Как известно, игроки этой команды имеют все шансы заиграть за главную команду республики – «Салават Юлаев».

Не остается «Дюртюлимелиоводстрой» в стороне и в отношении других актуальных социальных вопросов. Так, например, компания оказывает поддержку семьям военнослужащих, погибшим при исполнении воинского долга в рамках проведения спецоперации России на Украине.