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Общество9 июня 2022 5:00

«Дюртюлимелиоводстрой» совершенствует услуги по вывозу ТКО в Башкирии

Развитие вопреки: как регоператор продолжает расширение автопарка и наращивает объемы инвестиций
Источник:kp.ru
Только на этой неделе автопарк компании пополнился еще тремя новыми машинами для вывоза мусора стоимостью 10 млн рублей каждая

Только на этой неделе автопарк компании пополнился еще тремя новыми машинами для вывоза мусора стоимостью 10 млн рублей каждая

Региональный оператор по вывозу ТКО в Башкирии «Дюртюлимелиоводстрой» продолжает наращивать свои технологические мощности и вопреки всему совершенствует качество предоставления услуг. Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» директор Лилия Нугаева, на этой неделе автопарк компании пополнился еще тремя новыми машинами для вывоза мусора стоимостью 10 млн рублей каждая.

- Один автомобиль доставили в Дюртюли и еще два в Янаул, они уже вышли на линию. Автопарк «Дюртюлимелиоводстрой» таким образом составляет на сегодняшний день 110 специализированных мусоровозов. В нынешних условиях непросто закупать такую технику из-за санкций в отношении нашей страны и отсутствия комплектующих. Дело в том, что такие машины практически не производят в России, - отметила Лилия Нугаева.

ОБНОВЛЕНИЕ ПЛОЩАДОК

Продолжает регоператор и обновление контейнеров – вместо устаревших железных на площадках устанавливают современные пластиковые. Недавно компания получила 90 евроконтейнеров для Янаула и еще 220 желтых контейнеров для раздельного сбора мусора, которые установят в Бирске.

- С закупками контейнеров также все не просто, хотя мы находим пути решения этой проблемы. Каждый контейнер стоит около 20 тысяч рублей, но дело здесь не столько в деньгах, сколько в том, что их производство сейчас ограничено. Опять же, из-за санкций прекращены поставки в нашу страну специальных компонентов для краски которые добавляют в пластик. Но даже в этих непростых условиях «Дюртюлимелиоводстрой» продолжает наращивать показатели по закупке цветных баков. И если в среднем по республике этот показатель равен 23,7% от общего количества баков на площадках, то, например, в Нефтекамске, он уже достиг 45,53%, - подчеркнула в беседе с «КП-Уфа» директор компании.

Стоит отметить, что на сегодняшний день «Дюртюлимелиоводстрой» - единственный региональный оператор ТКО из действующих на территории Башкирии, кто закупил и безвозмездно передал муниципалитетам более 4,5 тысяч контейнеров.

Недавно из-за нападок на компанию возник риск мусорного коллапса на северо-западе Башкирии, где ведет свою деятельность «Дюртюлимелиоводстрой». За регионального оператора тогда вступились экологи и Ассоциация «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов». Власти некоторых районов видимо посчитали, что выполнение их же собственных обязательств по обеспечению мусорными контейнерами региональным оператором – это норма.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Компания продолжает реализацию экологических и инвестиционных проектов. Например, не так давно главе Башкирии Радию Хабирову на экологической выставке в Уфе представили фандоматы – специальные аппараты по приему пластиковой и алюминиевой тары. Сегодня эти фандоматы работают в Нефтекамске.

- Кроме того, «Дюртюлимелиоводстрой» продолжает инвестировать средства в повышение качества обслуживания жителей – на данный момент сумма уже перевалила за 30 млн рублей. Инвестиции предоставлены головной компанией «Мехуборка», крупнейшего федерального оператора по утилизации и переработке ТКО, работающего в десяти регионах России. И это в то время, как многие компании сворачивают свои инвестиционные проекты, - отмечает Лилия Нугаева.

Что касается социальных проектов, то «Дюртюлимелиоводстрой» активно поддерживает детский и юношеский спорт. В частности, компания закупает форму для хоккеистов юниорской команды «Торос», базирующейся в Нефтекамске. Как известно, игроки этой команды имеют все шансы заиграть за главную команду республики – «Салават Юлаев».

Не остается «Дюртюлимелиоводстрой» в стороне и в отношении других актуальных социальных вопросов. Так, например, компания оказывает поддержку семьям военнослужащих, погибшим при исполнении воинского долга в рамках проведения спецоперации России на Украине.

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