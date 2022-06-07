Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о дальнейшей судьбе футбольного клуба

Руководство клуба обещает вернуть команду в РПЛ как можно скорее. Фото: ФК «Уфа»

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов собрал специальную пресс-конференцию, где рассказал о дальнейшей судьбе башкирской команды. Он кратко подвел итоги сезона, 2021/2022 по результатам которого команда впервые с 2014 года вылетела из РПЛ.

Напомним, по итогам 30 туров ТИНЬКОФФ РПЛ «Уфа» заняла 14-е место и должна была бороться за право остаться в высшем футбольном дивизионе страны в стыковых матчах. Соперником подопечных Алексея Стукалова стал ФК «Оренбург», игроки которого сначала вырвали домашнюю ничью, а в ответном матче одержали победу со счетом 2:1. Как итог – «Уфа» вылетает в ФНЛ.

Но еще до матчей на вылет гендиректор «горожан» намекнул, что команда может и вовсе прекратить существование, если прописку в РПЛ сохранить не удастся. А сразу по окончании сезона «Уфу» стали массово покидать игроки и тренеры. В том числе, 30 мая стало известно о том, что клуб покинул Алексей Стукалов и все его помощники, а чуть позже об уходе из команды объявили многие игроки основного состава.

Так что же будет с башкирским футбольным клубом? Какие задачи поставлены перед командой на предстоящий сезон? Что с финансированием, о катастрофической нехватке которого так часто говорили в клубе? На эти вопросы и попытался ответить гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

ЧТО БУДЕТ С КОМАНДОЙ

- На сегодняшний день «Уфа» будет играть в ФНЛ-1. Достаточное финансирование у нас есть. Задачей у команды будет вернуться в российскую Премьер-лигу как можно быстрее. Как мы это выполним будет зависеть от того, как мы будем играть. Тренерский штаб практически весь покинул команду, у нас остались только Сафрониди (Николай – Ред.) и Шайбеков (Артур – Ред.). Ведем сейчас переговоры с двумя кандидатурами на пост главного тренера, - пояснил Шамиль Газизов.

Гендиректор «Уфы» вновь подчеркнул, что в клубе не рассчитывали на то, что команда вылетит из РПЛ.

- Для нас это довольно-таки ощутимая трагедия, - поделился переживаниями Газизов. – Сказать, что мы быстро перестроимся (на выступление в ФНЛ – Ред.) - сложно. По крайней мере для меня. Это не просто.

ПРО ТРЕНЕРА И ДЕНЬГИ

Прокомментировал гендиректор «Уфы» и работу теперь уже экс-главного тренера команды Алексея Стукалова. На вопрос о том, как он оценивает результаты, Шамиль Газизов подчеркнул, что Стукалов «неплохо поработал».

- Конечно, ситуация, связанная с последней минутой (второго стыкового матча с «Оренбургом» - Ред.) перечеркивает все, что он там делал до этого. Но, мы столько времени работали вместе, я знаю, сколько он сделал для клуба и его тренерский штаб. Для меня это просто еще один этап. Надеюсь, что и для него тоже самое. Мы расстались в довольно-таки хороших отношениях. Я бы хотел сказать ему большое спасибо. Потому, что он работал в тяжелейших условиях. Находиться постоянно под вопросом о выживании – не каждый из специалистов сможет, - заявил Газизов.

По словам гендиректора «Уфы», тренерский штаб во главе с Алексеем Стукаловым не «напрягали» клуб финансовыми вопросами, и все ушли практически без компенсаций.

Что касается примерного бюджета клуба на предстоящий сезон 2022/2023, который команда проведет в ФНЛ-1, то он, по предварительным оценкам должен составить 400-450 млн рублей. Как заверил на пресс-конференции Шамиль Газизов, эти деньги у «Уфы» есть.

К слову, на пресс-конференции гендиректор «Уфы» впервые назвал нового спонсора команды, появление которого анонсировали власти Башкирии еще в прошлом году. Помогать клубу будет уфимская фирма «Аквамак-процессинг», которая занимается торговлей нефтепродуктами.

ВОЗМОЖНАЯ СМЕНА НАЗВАНИЯ

Затронул Газизов и еще один достаточно интересный вопрос. Дело в том, что не так давно сменил название домашний стадион «Уфы», превратившись из «Нефтяника» в «BetBoom-Арену». Благодаря спонсорскому контракту с букмекерской конторой клуб сумел частично выправить свое финансовое положение. А совсем недавно пошли разговоры о том, что и само название команды может смениться с этой же целью.

- То, что команда может поменять название и сейчас? Да, это может произойти. Это будут дополнительные финансовые вливания в клуб. Это все было мной донесено заранее и главе республики в том числе. Одобрение в этом понимании (ситуации – Ред.) я получил. По ряду причин я не могу озвучить, как будет называться [команда]. Это будет нехорошо по отношению к нашим партнерам, - пояснил Шамиль Газизов.

ЧТО С ИГРОКАМИ И КОГДА БУДЕТ ТРЕНЕР

По словам Шамиля Газизова, на сегодняшний день у «Уфы» есть действующие контракты с 20 футболистами. Правда, как он сам и подчеркнул, двое из них 2006 года рождения. И еще один игрок должен в ближайшее время подписать контракт с клубом.

- 14-го числа команда собирается и проходит медкомиссию и 15-го числа первый тренировочный день на базе в Аше. Туда поедут все игроки на контракте и плюс из молодежной команды. Надеюсь, что к этому времени у нас определится ситуация с главным тренером, - пояснил гендиректор «Уфы».