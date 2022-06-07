В Уфе состоится спектакль с непрофессиональными актерами по водевилям Чехова

Смешные и серьезные одноактные водевили «Медведь», «Предложение», «Юбилей» давно стали драматургической классикой, знакомой поклонникам Чехова не только по театральным постановкам, но и по многочисленным экранизациям.

«Медведь» – единственный водевиль Чехова, где все кончается благополучно. Помещик Смирнов и «вдовушка с ямочками на щеках» Елена Ивановна Попова после ссоры, скандала, даже попытки стреляться неожиданно кончают «продолжительным поцелуем». Но уже герои «Предложения» как будто говорят на разных языках.

«Юбилей» - своеобразная пародия на празднование в банке, где директор Шипучи сочиняет поздравительный адрес самому себе, но внезапное появление госпожи Мерчуткиной (фамилии героев у Чехова всегда выразительные и говорящие) нарушает весь план. Раскрытие бессмысленной пошлости жизни людей с претензиями и амбициями, бессмысленность их прожектов – вот основная мысль «Юбилея», весьма актуального и сегодня.

Водевили Чехова отличались от развлекательных комедий. Его одноактные пьесы – это не комедии положений (хотя много смешных и нелепых моментов есть в действии), а комедии характеров, в которых мечта писателя о гармонии жизни и совершенствовании человеческой натуры.

В рамках проекта «Большая сцена» водевили предстанет в новом свете. Будет очень интересно.

Режиссер-постановщик: Ильнур Муллабаев

Роли исполняют:

Пьеса «Юбилей».

Шипучин-Константин Куликов

Татьяна Алексеевна-Екатерина Еремеева

Хирин-Олег Эсмонт

Мерчуткина-Ирина Речистер

Пьеса «Предложение»

Чубуков-Азат Абдуллин

Наталья Степановна-Евгения Зулкарнеева

Ломов-Рустем Мукаев

Пьеса «Медведь»

Елена Попова-Ольга Вершинина

Смирнов-Александр Куклин

Лука-Аскар Рахматуллин

Люди:

Олег Гималетдинов

Александр Баранов

Аделина Мингажева

Игорь Катеренчук

Диляра Гильфанова

Анастасия Вершинина

Назмудинов Всеволод

Эмиль Кашфуллин

Спектакль состоится 11 июня в театре Оперы и балета, в 19:00, продолжительность 1,5 часа.

Приобрести билеты можно будет на сайте Башкирского государственного театра оперы и балета.

Заказ билетов: +7(347)272-77-12, ticket@bashopera.ru