Спасаясь от живодеров и догхантеров: жизнь уфимского собачьего приюта изнутри

Фото: Яна БАЗЕКИНА

В конце мая между уфимскими зоозащитниками разгорелась настоящая война. С разных сторон сыпались обвинения и громкие заявления, что, мол, в приютах собаки содержатся в ужасающих условиях, гниют заживо от плохо обработанных швов после стерилизации, голодают и умирают от чумы плотоядных (очень заразного инфекционного заболевания у собак, поражающего нервную систему и весь организм. – Ред.). С другой стороны – жалобы горожан на толпы бездомных собак, рыскающих по улицам в поисках еды, и заверения властей – мол, делается все для своевременного отлова безнадзорных животных.

Открытым остается вопрос – а что же происходит с самими собаками? Какая их ожидает судьба после того, как отлов их привозит в приют (а точнее пункт временного содержания)? Поэтому, когда нам поступило приглашение от зоозащитников посетить ПВС и лично посмотреть, в каких условиях содержатся собаки – мы с радостью согласились. Подробности читайте в нашем материале.

Многие бездомыши уже стали частью семьи волонтеров и обзавелись своей будкой Фото: Яна БАЗЕКИНА

«ОБЯЗАНЫ РЕАГИРОВАТЬ НА ЛЮБУЮ ЗАЯВКУ»

А начнем мы с того, что уточним, что все предыдущие годы тендер на отлов бездомных животных выигрывал ООО «Рекс», и лишь в конце 2021 года тендер впервые выиграли именно зоозащитники. Впрочем, не будем углубляться в бюрократические подробности. Важно – в каких условиях животные содержатся в данный момент.

Сейчас пункт временного содержания для бездомных животных находится за черниковской промзоной, в здании бывшей столовой. Из двухэтажного облупившегося здания времен СССР доносится звонкий хор разномастных собачьих голосов – тут явно кипит жизнь.

- Я не люблю все эти громкие слова – зооволонтер, зоозащитник. Просто мы с мужем очень любим животных и уже много лет стараемся им чем-то помочь, - говорит Яна Рудковская (называть себя владелицей или хозяйкой ПВС Яна тоже отказывается, тут работает слаженная команда, где все равны. – Ред.). – Работать мы начали 15 февраля – сразу круглые сутки и 7 дней в неделю, буквально на износ.

Собаки выглядят вполне упитанными и дружелюбными Фото: Яна БАЗЕКИНА

Сам пункт временного содержания бездомных собак (юридическое название ИП Михайлов) обслуживает 4 района Уфы – Ленинский, Кировский, Демский и отдаленные территории Октябрьского района. Ежедневно сюда привозят около 7-10 собак, так как заявок на отлов поступает очень много.

- Люди звонят в администрацию, в экстренные службы или напрямую нашему диспетчеру, и каждую заявку мы обязаны принять, поехать на место и привезти собаку. Даже если она уже с биркой или находится на самовыгуле (а такое бывает и очень часто) – мы должны реагировать, - объясняет Яна Рудковская. – Сейчас у нас в ПВС 365 собак, но мы намерены расширяться. У нас есть много неосвоенных зданий, которые мы собираемся переоборудовать под вольеры, почти гектар территории, которую нужно огородить забором, чтобы собаки не сбегали. И тогда мы можем разместить уже 1000 животных.

Каждому псу очень хочется познакомиться поближе - а вдруг это и есть новый хозяин? Фото: Яна БАЗЕКИНА

«ЕСЛИ СОБАКЕ ГРОЗИТ ОПАСНОСТЬ, МЫ НЕ ВЫПУСКАЕМ ЕЕ ОБРАТНО НА УЛИЦУ»

Итак, как устроена работа ПВС? В настоящий момент тут работают 17 человек – бригады отлова, работники самой базы и ветеринар. На отлов выезжают 6 машин, оборудованных для безопасной перевозки животных, и «Газель» для хозяйственных нужд, чтобы перевозить вещи и большие клетки.

После прибытия в ПВС собаку осматривает ветеринар, и, если нет признаков явных заболеваний, ей делают прививку. Причем по условиям контракта государство оплачивает только прививку от бешенства, поэтому волонтеры на собственные средства приобретают комплексную (и более дорогую) прививку «Мультикан 8», которая защищает не только от бешенства, но и от чумки, энтерита, лептоспироза и многих других заболеваний. После животное отправляется на двухнедельный карантин в отдельное здание. Это необходимо, чтобы не допустить вспышки заболеваний среди остальных животных. После карантина и прививки собака идет на стерилизацию, а когда швы заживут – ее выпускают на волю.

Вновь поступившие собаки на 2 недели отправляются на обязательный карантин Фото: Яна БАЗЕКИНА

- На улицу идут не все. Собак, которые привыкли к бродячему образу жизни, тех, кого забрали с предприятий, мы возвращаем – причем обязательно в то место, откуда забрали животное. Щенков, больных и ослабленных, неприспособленных к жизни на улице, породистых собак, а также тем, кому опасно возвращаться на прежнее место обитания, мы оставляем и надеемся найти им новых хозяев. Увезти собаку, зная, что ее ждем скорая верная погибель – у меня просто не хватит совести, - признается Яна Рудковская. – А так у нас работает отличная команда пиарщиков, которые помогают найти собакам новых хозяев через соцсети.

«ЛЮДИ БЫВАЮТ ОЧЕНЬ ЖЕСТОКИМИ»

Вот, например, пухлячок (помесь лабрадора с дворнягой) Беляш – смешной упитанный пес, который нас встретил на входе. Зимой его отловили на улице – исхудавшего до костей, с потускневшей шерстью и очень потерянного. Хозяева так и не объявились, все сроки передержки вышли, но выпускать смешного песика, к которому уже привязались все сотрудники ПВС, на улице, где его непременно ждала бы смерть, никто не решился. Теперь Беляш живет в будке и внимательно следит за остальными «постояльцами» вольеров: если кто решится на побег – останавливает и громко лает.

Яна Рудковская и легендарный Беляш Фото: Яна БАЗЕКИНА

- И таких историй очень много. Есть очень человекоориентированные собаки, которых просто опасно выпускать на улицу. Да и вообще – сколько собака проживет на улицу? Максимум, 4-5 лет! Весной и осенью их косит пироплазмоз (заболевание, вызываемое укусами клещей. – Ред.), они попадают под машину, в руки догхантеров и простых живодеров… Люди встречаются очень жестокие: например, недавно в Нагаево мы взяли собаку с ножевым ранением. К счастью, животное удалось спасти, и сейчас оно уже восстанавливается. Или вот еще случай: к нам поступила собака с механической травмой лапы – торчала кость. Лапу, конечно, пришлось удалить – и как такую собаку выпускать на улицу? Удивительно, но нашей трехлапке нашлась новая семья, и хозяева им очень довольны, - рассказывает Яна Рудковская.

Фото: Яна БАЗЕКИНА

ДРАЧУНОВ – ОТДЕЛЬНО, СКРОМНЯГ - ОТДЕЛЬНО

В пункте временного содержания для животных же созданы все условия – довольно просторные вольеры с разделением – добряки и трусишки содержатся отдельно от задир и драчунов. Выгул несколько раз в день, чистая вода – всегда в доступе, на полу мягкие опилки. Еда – раз в день по расписанию, но щенков, больных и ослабленных собак кормят чаще. Каких-то нестерпимых резких запахов (например, если бы собакам не меняли подстилку, и они вынуждены были бы неделями «мариноваться» в собственных фекалиях) тут нет.

- Вот посмотрите, тут мы варим кашу, - показывает Яна на огромную ванну (!), доверху наполненную кашей. - Ячка, овсянка, макароны, мясо. Недавно купили говяжью печень и трахею, яйца. Еще покупаем бараньи кости после механической обвалки, после чего варим их и тоже счищаем мясо.

В ванне приходится варить кашу. А где еще готовить еду на 365 собак? Фото: Яна БАЗЕКИНА

Есть в ПВС и обустроенный медпункт, где больные собаки получают необходимое лечение – уколы с антибиотиками, капельницы, перевязки. Волонтеры благодарят неравнодушных людей, которые часто помогают не только с кормом, но и с медикаментами, и перевязочными средствами. Все это – очень нужно, поскольку средств, выделенных по контракту, далеко не всегда хватает на необходимое.

- На одну собаку государство выделяет 6 тысяч рублей – сюда входит прививка от бешенства, стерилизация и передержка на 21 день. Вариант, если собаке приходится у нас задержаться или требуется дорогостоящее лечение, условия контракта не предусматривают, поэтому мы вкладываем свои средства, - объясняет Яна Рудковская.

Для волонтеров некоторые собаки стали уже почти родными Фото: Яна БАЗЕКИНА

А еще волонтеры мечтают донести до жителей Башкирии одну простую мысль. Можно сколько угодно выделять денег на отлов бездомных животных, размышлять, как им помочь, но до тех пор, пока люди будут безответственно относиться к своим питомцам – выбрасывать их на улицу, игнорировать стерилизацию, оставлять щенков и котят на помойках – популяция бездомных животных будет и дальше расти. И как бы не хотелось их всех спасти, каждому помочь – это просто невозможно.