Росреестр ответил на самые популярные вопросы по садам и дачам

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На территории Башкортостана в ЕГРН содержится более 303 тыс. земельных участков, предназначенных для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, из них только в отношении 70% (209,6 тыс.) зарегистрировано право собственности.

Для решения проблем, препятствующих узаконению как самого СНТ, так и участков и объектов недвижимости в его составе, региональные Росреестр и Кадастровая палата проводят встречи с представителями садоводческих и огороднических товариществ. Публикуем некоторые ответы на актуальные вопросы по итогам состоявшихся встреч:

Как оформить жилой или садовый дом?

Законодательством допускается возможность возведения на садовых земельных участках как садового дома, так и жилого дома.

Для регистрации права собственности на садовые и жилые дома в упрощенном порядке необходимо представить в Росреестр правоустанавливающие документы на земельный участок (если на земельный участок права не зарегистрированы ранее) и технический план объекта, подготовленный кадастровым инженером на основании декларации, заполненной владельцем.

Подать документы в Росреестр граждане могут самостоятельно любым удобным способом: в бумажном виде через офисы МФЦ, либо же в электронном виде. Пошлина за госрегистрацию составляет 350 руб.

При этом уведомительный порядок (когда уполномоченные органы заранее уведомляются о начале и об окончании строительства) также не отменен и применяется по желанию гражданина.

Какой дом можно построить на землях ИЖС или СНТ?

По закону на садовых участках и землях для индивидуального жилищного строительства можно построить дом высотой не более 20 м и не более чем с тремя наземными этажами. Максимальная площадь жилого или садового дома не ограничивается. При этом жилой дом должен соответствовать градостроительным и жилищным нормам. В частности, такие параметры установлены п. 39 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ.

Какие садовые постройки подлежат оформлению?

Госрегистрации подлежат объекты недвижимости, прочно связанные с землей и перемещение которых без ущерба для их назначения невозможно. Временные постройки (например, теплицы) не подлежат кадастровому учету и регистрации прав.

Нужно ли проводить межевание земельного участка при оформлении прав на дом? Что будет, если не оформить свою недвижимость?

Проводить межевание земельного участка при подготовке технического плана на дом не обязательно. При этом установить границы земельного участка желательно, чтобы в дальнейшем исключить мошеннические действия и споры с соседями. Никаких санкций за нежелание человека оформить соответствующим образом право собственности не предусмотрено. Однако в таком случае, гражданин не сможет ее продать, подарить, сдать в аренду или в залог под кредит.

Мой земельный участок в СНТ размещен на краю массива. Рядом проходит линия электропередач. Собираюсь начать освоение участка и сомневаюсь, не находится ли он в какой-либо охранной зоне. Как проверить?

Зон, имеющих различные режимы ограничений использования земли, достаточно много: газ, водопровод, связь, скважины, водоемы и пр. Выяснить, попадает ли земельный участок в границы зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), можно бесплатно самым простым способом с помощью публичной кадастровой карты, размещенной на официальном сайте Росреестра. Для этого достаточно знать кадастровый номер земельного участка. Официальным подтверждением наличия ЗОУИТ, послужит выписка из ЕГРН «Об объекте недвижимости», которую можно заказать через МФЦ или через Личный кабинет официального сайта Росреестра, либо через портал Госуслуг РФ.

На земельном участке общего пользования построен магазин. Как садоводство может зарегистрировать право собственности на него. И возможна ли регистрация здания без регистрации права на земельный участок?

К сожалению, на земельных участках в СНТ Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации не предусмотрено осуществлять кадастровый учёт и государственную регистрацию прав такого объекта как продовольственный магазин. Этим же законом установлено, что изменение вида разрешенного использования садовых или огородных земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому объединению граждан, для размещения магазина не допускается.

При выходе из членов садоводческого товарищества подлежат ли прекращению права на земельный участок, а также общее имущество товарищества?

Выход из членов садоводческого товарищества не означает прекращения прав на земельный участок или другое имущество общего пользования, оставшееся на территории товарищества.

Правообладатели земельных участков, осуществляющие ведение садоводства без участия в товариществе, вправе использовать имущество общего пользования на тех же условиях и в том же объеме, что и члены товарищества. К такому имуществу, например, относятся дороги, водонапорные башни, канализация, площадки для сбора мусора. Но такие собственники должны вносить плату за содержание общего имущества.

В границах нашего СНТ массовое смещение границ земельных участков. Из-за этого садоводы не могут узаконить свои участки. Что делать?

В решении вопроса помогут комплексные кадастровые работы. В 2022 году в Башкортостане запланировано проведение комплексных кадастровых работ на бюджетные средства в отношении 4099 земельных участков в СНТ, расположенных в 22 кадастровых кварталах. Для сравнения в 2021 году комплексные кадастровые работы по земельным участкам в СНТ проведены в 9 кадастровых кварталах.

В целом же, на текущий год из федерального бюджета выделена беспрецедентная сумма – 97 млн рублей, на эти средства проведут комплексные кадастровые работы в 43 муниципальных образованиях республики (в 13 городах и 30 районе) в отношении 470 кадастровых кварталов. В ходе проведения таких работ будут уточнены площади земельных участков, исправлены реестровые ошибки, а также выявлены случаи самовольного занятия земель.

Сведения о том, какие кадастровые квартала подпадают под ККР в 2022 году, можно найти на сайте Росреестра в разделе «Открытая служба» - «Статистика и аналитика» - «ККР» - «2022 год».

Если кадастрового квартала, в который входит ваш СНТ, нет в указанном списке, то садоводы имею права сами их заказать. В республике есть опыт проведения комплексных кадастровых работ за счет самих садоводов – с 23 марта 2021 года возможность инициировать комплексные кадастровые работы разрешили не только местным органам власти, но и частным субъектам (гражданам и организациям). Например, за счет собственных средств граждан (садоводов) проведено уточнение границ участков ТСН «Тихий остров» (Уфимский район). В этом случае, несмотря на то, что ККР заказываю частные лица, бремя их организации ложится на органы местного самоуправления.

Наиболее частой проблемой является отсутствие надлежащих документов у самого СНТ. Что делать в этом случае?

Второй по популярности проблемой СНТ является отсутствие надлежащих документов. Возможно, у правления СНТ имеются старые госакты или постановления о предоставлении им участка под организацию СНТ, однако их на сегодняшний день недостаточно, чтобы оформить и закрепить право за СНТ (места общего пользования).

Для оформления прав требуется обратиться в уполномоченный орган – Министерство земельных и имущественных отношений РБ за предоставлением участка. Возможно, потребуется проведение кадастровых работ по уточнению ранее учтенного участка, сведения о котором уже внесены в ЕГРН, либо по образованию нового участка. Проектную документацию на весь сад также уполномочено подготавливать Минземимущество РБ.

Что делать, если отсутствуют какие-либо документы на земельный участок, а у члена садоводческого товарищества есть только членская книжка?

Действительно, граждан, которые имеют на руках членские книжки садоводов и больше никаких документов на земельный участок у них нет – очень много.

Для таких граждан был предусмотрен порядок бесплатного получения права собственности на садовые земельные участки, который завершился 1 марта 2022 года.

В настоящее время оформить право собственности на садовый участок получится только путем его выкупа. Кроме этого, права на садовый участок также могут быть оформлены в виде аренды. Но в любом случае член товарищества может оформить свои права на садовый участок без проведения торгов.

Вместе с тем законопроект о продлении бесплатной приватизации находится на рассмотрении в Госдуме РФ. Предполагается продлить эту норму до 2031 года.