В этот день состоялся 11-й по счету городской фестиваль «День 1000 велосипедистов». Рассказать подробности прошедшего праздника мы попросили идейного вдохновителя и главного организатора праздника – председателя Региональной молодежной общественной организации “Союз велосипедистов Республики Башкортостан” Егора Лукшу.

– Егор, расскажите о том, как родилась идея проводить фестиваль?

– Мы гордимся тем, что идея проведения такого дня родилась именно в Уфе, двенадцать лет назад. Инициаторами выступили наши республиканские общества велотуристов, которые хотели сделать наш родной город более удобным для передвижения на двухколесном транспорте. Сейчас проект реализуется при поддержки Министерства спорта Республики Башкортостан.

– Как вы можете обозначить основную миссию фестиваля?

– Цель фестиваля – популяризация активного образа жизни, стимулирование развития велосипедной инфраструктуры в городах республики. Совместными усилиями мы стремимся сделать нашу среду обитания более здоровой, экологичной, счастливой и свободной. Наш девиз: «Средство передвижения — средство менять мир!».

– Какие города были еще вовлечены в фестиваль?

– Практически весь май жители республики так или иначе были вовлечены в этот процесс. Кроме столицы, велопробеги уже прошли в Стерлитамаке, Нефтекамске и запланированы в ближайшее время в Салавате и Октябрьском. Что интересно, в этом году в Уфе приняли участие велосипедисты из других городов и регионов. Впервые приехало 100 человек из Оренбурга, были участники из Стерлитамака, Аши, других городов Челябинской области и даже 2 участника из Москвы.

– В каком году зафиксировано самое большое количество участников велопробега?

– До этого года рекордным по количеству участников был 2021 год, когда в велопробеге приняли участие 22500 велосипедистов. Но в этом году зарегистрировались уже более 23000 человек. Видимо, за годы пандемии соскучились по движу!

– «День 1000 велосипедистов» в 2022-м чем-то отличается от предыдущих, кроме подросшего количества участников?

– В этом году развлекательная программа фестиваля была более разнообразной. В парке «Ватан» работало более двадцати интерактивных площадок. Здесь можно было принять участие в спортивные состязаниях для детей и взрослых, попробовать яства местных рестораторов, посмотреть велошоу. На экологической станции был устроен обмен книгами. Прошел традиционный конкурс костюмов. Изюминкой развлекательной программы этого года я бы назвал «Фандом блок». Уфимские косплееры, поклонники аниме-персонажей, провели почти двухчасовой модный показ. Это по-настоящему увлеченная и талантливая молодежь!

– В этом году впервые официальным информационным партнером фестиваля выступил телеканал СТС. Почему вы остановили свой выбор именно на этом канале?

– На мой взгляд, телеканал СТС разделяет главные ценности фестиваля: семья, дружба, спорт, здоровая экология. Целевая аудитория канала напрямую пересекается с участниками проекта. Я думаю, это было правильное решение – объединить наши усилия для того, чтобы как можно больше уфимцев приобщить к нашим ценностям.

Беседовали: Кристина Белкина, Анастасия Кондратьева

На правах рекламы