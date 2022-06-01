Выглядеть молодо и красиво после 40? Это реально

Каждая женщина после 40 лет хочет выглядеть такой же молодой, как и в 20. Конечно, в арсенале косметологов существует большое количество процедур, но все же радикальным методом омоложения лица считается операция SMAS-лифтинг (подтяжка лица). Однако далеко не каждая женщина готова пойти на такой шаг даже ради красоты. Именно поэтому появился косметологический аппарат Liftera, с помощью которого можно сделать безоперационный ультразвуковой SMAS-лифтинг.

SMAS-лифтинг – это первая в мире технология безоперационной круговой подтяжки лица и шеи. Проникая на глубину до 4,5 мм, ультразвуковые импульсы меняют структуру кожи, возвращают ей упругость и привлекательный внешний вид. Подобное прицельное воздействие за короткий срок нагревает ткани, что стимулирует производство новых коллагеновых волокон. В результате кожа омолаживается и подтягивается, разглаживаются морщины.

Как работает процедура SMAS-лифтинга?Дело в том, что коллаген — это тот белок, который делает нашу кожу подтянутой, упругой и молодой. Из-за активного ритма жизни уровень коллагена постоянно снижается, из-за чего кожа становится более дряблой. Было доказано, что воздействие высокоинтенсивного ультразвука на определенную глубину и в определенной дозировке вызывает коагуляцию старого и выработку нового коллагена для восстановления поврежденных участков.

Обратите внимание!

- «Лифтера» относится к третьему поколению аппаратов для SMAS-лифтинга. В отличие от предшественников, он оснащен линейным и анатомическим датчиками, что позволяет обеспечить максимально прилегание к коже даже в самых труднодоступных местах и избежать ожогов.

- Процедуры, выполненные с помощью датчика Pen Type, прекрасно переносятся пациентами. Отсутствие сильных болевых ощущений – основное преимущество аппаратов последнего поколения.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА У ПОДТЯЖКИ ЛИЦА НА АППАРАТЕ LIFTERA?

- Результат сохраняется от 1 года до 2 лет.

- Процедура не вызывает выраженных болевых ощущений.

- Ожидаемый результат достигается чаще всего после 1 процедуры.

- Отсутствует реабилитация, вы сможете сразу после процедуры продолжать вести обычный образ жизни.

- При сочетании процедуры с другими косметологическими методиками (аппаратными или инъекционными) достигается значительный омолаживающий эффект, который на несколько лет отодвигает необходимость проведения пластической операции.

КОМУ ПОДОЙДЕТ ПОДТЯЖКА ЛИЦА НА АППАРАТЕ LIFTERA?

- Тем, у кого есть противопоказания к проведению пластической операции по подтяжке лица.

- Тем, кто уже сделал хирургическую операцию по омоложению и хочет закрепить результат.

- Тем, у кого только-только начинают проявляться первые признаки старения.

- Тем, кто по каким-либо своим причинам не готов решиться на пластическую операцию.

Процесс производства нового коллагена начинается примерно через 6 недель после процедуры, а дальше результат будет усиливаться и станет наиболее заметным через полгода после процедуры. В некоторых случаях улучшения происходят до года после ультразвукового SMAS-лифтинга.

СКОЛЬКО ДЕРЖИТСЯ РЕЗУЛЬТАТ? НУЖНО ЛИ ПОВТОРЯТЬ ПРОЦЕДУРУ?

В зависимости от площади воздействия, продолжительность процедуры составляет от 30 до 60 минут. Побочный эффект в виде непродолжительного покраснения кожи является нормой и проходит самостоятельно.

Результат будет держаться до 2-3 лет, необходимость повтора процедуры зависит от индивидуальных особенностей вашей кожи. Тем не менее допустимо проводить повторные процедуры через 1-2 года.

Записаться на SMAS-лифтинг в нашу клинику Иночи, а также задать интересующие вопросы можно по телефону +7 (917) 349-74-60, 8 (347) 273-50-60.

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Имеются противопоказания.

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