А так можно было?! Что произошло с ценами на продукты в супермаркетах Уфы за два месяца

Какие-то продукты подешевели на пару-тройку рублей, какие-то - на 20-30. Фото: Евгения ГУСЕВА

В начале апреля жители Башкирии с тревогой наблюдали за растущими ценниками в продуктовых магазинах. Первым в цене взлетел сахар – с 54 рублей за килограмм его цена сначала резко подскочила до 80, потом перевалила за 100 рублей, а потом сладкий продукт из-за бешеного ажиотажа и вовсе временно пропал с прилавков. Резко выросла цена на овощи – лук, морковь, картофель, свеклу, капусту, поэтому борщ в прямом смысле стал «золотым».

Прошло 2 месяца, и «Комсомолка» снова решила прогуляться по магазинам, чтобы оценить – как изменились цены на продукты первой необходимости. Продолжают ли стремительно дорожать овощи, гречка и мясо или, наоборот, подешевели?

САХАР И СОЛЬ – БЕРИ, СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ

Начнем с самого популярного продукта этой весны – сахара. Еще мару месяцев назад сахар был настоящим дефицитом, а горожане переживали – скоро лето, из чего варить варенье? И вот лето наступило – а прилавки буквально завалены сахаром, и никаких тебе ограничений в продаже. Хочешь – купи килограмм, а хочешь – все 10! Цена на сладкий продукт также снизилась – со 103 рублей до 74,99.

С солью в магазинах Башкирии полный порядок Фото: Яна БАЗЕКИНА

Так, а что там с гречкой, которую покупатели в шутку называют «коричневым золотом». Килограмм самой дешевой гречневой крупы теперь обойдется в 89,99 (минус 6 рублей по сравнению с апрельской ценой). Отборная и промытая от известных производителей, в среднем, около 140 рублей – тут цена осталась на прежнем уровне. А вот рис и другие крупы, а также макароны подешевели примерно на 10 рублей, что очень даже неплохо!С солью тоже нет проблем. И хотя соцсети завалены гневными комментариями, мол, где-то килограмм соли вырос до 30 рублей, в большинстве сетевых супермаркетов и магазинов «у дома» килограмм обычной илецкой соли обойдется всего в 11 рублей (минус 3 рубля к апрельскому ценнику). Заметно подешевела и мука – килограммовая пачка муки высшего сорта теперь стоит 68,99, а не 74, как это было в апреле. Мелочь – а приятно!

Гречка тоже постепенно сдает ценовые позиции Фото: Яна БАЗЕКИНА

Довольно дорогим продуктом остается подсолнечное масло: если литровую бутылку «Чишминского» (поддержим отечественного производителя!) в начале апреля можно было купить сначала за 133, а потом и за все 154 рубля, то теперь покупка встанет в 149,99 – а это 4 рубля экономии. Остальные популярные производители пока держат довольно высокую цену – около 200 рублей за литр подсолнечного масла.

МЯСО ДОРОЖАЕТ, КУРИЦА - ДЕШЕВЕЕТ

Подешевел и хлеб. Если в начале апреля «социальный Кармаскалинский» стоил 34 рубля за килограммовый «кирпичик», то сейчас за него придется выложить уже 31,99. В среднем, цена на белый и черный хлеб от башкирских производителей снизилась на 4 рубля, что, конечно, не может радовать.

Хлеб сбросил в цене совсем копейки, но все же - экономия! Фото: Яна БАЗЕКИНА

Отличная новость для любителей курочки: если пару месяцев назад цена на куриное мясо росла с космической скоростью, то сейчас ценник значительно снизился и можно покупать в неограниченном количестве. Килограмм курицы теперь обойдется покупателю в 146,39 рублей (минус 6 рублей к апрелю), а куриная грудка подешевела и вовсе на 26 рублей и теперь стоит 229, а не 245 рублей. Цена на остальные куриные «запчасти» осталась на прежнем уровне.

А еще, наконец, перестали пугать своими ценниками овощи. Если в начале апреля домохозяйки сокрушались, что «борщевой» набор вырос в цене раза в 3, то сейчас с приходом сезона цены начинают опускаться.

Так, радует капуста, за которую весной просили аж 112 рублей за килограмм – сейчас ценник упал почти вдвое: 62,69 рублей. Подешевели морковь (46 рублей, а не 63), репчатый лук (46,19 вместо 52,5) и картофель (63 вместо 80, хотя ожидается, что в ближайшее время цена еще заметно снизится). А еще почти на 20 рублей «всхуднули» в цене яйца, что не может не радовать.

С нетерпением ждем нового урожая картофеля. Тот. что продается в магазинах, не особо радует Фото: Яна БАЗЕКИНА

А еще в глаза бросилось, что в магазины вернулись долгожданные скидки. Если весной акции можно было встретить только на зарубежные дорогие товары вроде оливкового масла, артишоков, шоколадных конфет и миндальной муки, то сейчас можно найти с хорошей скидкой и мясо, и овощи, и бакалею, и другие товары первой необходимости.

А ЧТО ЕЩЕ ПОДОРОЖАЛО?

Есть и капля дегтя, некоторые продукты постепенно продолжают расти в цене. Например, в начале апреля литр самого дешевого молока стоил 44, а сейчас уже 49 рублей. Соответственно, подросли в цене и все молочные продукты – творог, сыр, сметана, йогурты и майонез – от 5 до 40 рублей в среднем. Снова вырос ценник на бананы (с 89 до 111 рублей за килограмм) и на яблоки (с 89 на самые недорогие фрукты «свежего урожая» до 109,99). А еще ощутимо растет в цене мясо – если свинину можно взять со скидкой во многих супермаркетах за 290 рублей за килограмм (на рынках ценник стартует от 360), то говядина стала настоящим деликатесом – дешевле 650 рублей ее практически в городе не найти. Заметно подорожала и тушенка – банка говяжьей тушенки (сделанная из мяса, а не сои и субпродуктов непонятного происхождения) стоит теперь около 189 рублей (повезет, если найдете со скидкой), а не 156, как пару месяцев назад.

А вот молочная продукция продолжает дорожать Фото: Яна БАЗЕКИНА

А еще заметно повысились в цене многие импортные продукты – соки, соусы, кетчупы, снэки, шоколад и сладости, а также бытовую химию и средства личной гигиены. Впрочем, никого это особо не расстраивает. Очень многим товарам всегда можно найти недорогую отечественную альтернативу (ну или подкараулить скидку), а если сократить употребление сладостей и другого пищевого мусора, можно сэкономить на походе к врачам и лекарствах.