«Узнав о смерти дочери, я перестала цепляться за жизнь»: молодая мама, потерявшая дочь в ДТП 9 мая, пришла в себя

Супруги тяжело восприняли новость о гибели маленькой дочери. Фото: соцсети

29-летняя жительница села Раевки Мадина Гилязутдинова, попавшая с семьей в жуткую аварию 9 мая, наконец, пришла в себя и обратилась к неравнодушным жителям Башкирии со словами благодарности. Женщина горячо поблагодарила тех водителей, которые остановились и помогали тушить загоревшийся автомобиль и вытаскивать пострадавших из салона, вызывали скорую и пожарных, а также тех, кто молился и поддерживал пострадавшую семью все это время.

- В нашей ситуации я считаю героями всех, кто помог не только в аварии, но и родных , друзей, знакомых, коллег. Тех, кто помог морально, материально, тех, кто молился за нас. Каждый день писали нашим родным слова поддержки. Ведь узнав о смерти своей дочери, я просто перестала цепляться за жизнь, но именно ваша поддержка не дала мне сдаться. Спасибо всем большое, я не ожидала, что так много людей нас поддержит! – написала Мадина в социальных сетях.

От удара обе машины мгновенно вспыхнули. Фото: Госавтоинспекция РБ

ЕЗДИЛИ НАВЕСТИТЬ БРАТСКИЕ МОГИЛЫ

Напомним, все произошло 9 мая в Альшеевском районе. Семья Гилязутдиновых вместе с 10-летней дочерью возвращались из Шафраново, куда по традиции ездили навестить братские могилы. На обратном пути в автомобиль семьи на большой скорости врезался «Фольксваген Поло», который вылетел на встречную полосу. Водитель и пассажир иномарки скончались мгновенно, а супруги и их 10-летняя дочь получили многочисленные серьезные травмы. Их увезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, малышка скончалась. Сама Мадина, находящаяся на 19 неделе беременности, и ее муж получили множественные переломы и перенесли несколько серьезных операций. Сейчас супруги постепенно восстанавливаются, хотя им предстоит еще очень долгая реабилитация.

В свою очередь, следователи и дорожные полицейские продолжают устанавливать все причины и обстоятельства смертельного ДТП.

"КП-Уфа" желает скорейшего выздоровления пострадавшей в аварии семье Гилязутдиновых.