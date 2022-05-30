Праздник по-семейному: как награждали лучших сотрудников БСК

27 мая в Стерлитамаке прошло праздничное мероприятие в честь Дня химика. По традиции, в торжественной атмосфере чествовали лучших сотрудников Башкирской содовой компании, вручали медали, грамоты и подарки. Награждали руководителей подразделений, мастеров и рядовых сотрудников предприятия, приветствовали победителей конкурсов профессионального мастерства. Несмотря на официальный тон мероприятия, праздник был почти что семейный.

«ХИМИКИ – ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ»

Гостей праздника приветствовал генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов.

- Сегодня мы стремимся сохранить устойчивость предприятия и стабильную работу нашего коллектива, - отмечает Эдуард Давыдов. - Поздравляю всех, кто имеет отношение к химической промышленности. Работники этой отрасли – всегда на передовой, и трудностей не избежать. Но мы с ними обязательно справимся. Всех с праздником!

55 сотрудников БСК получили почетные грамоты Минпромторга России, Министерства промышленности и энергетики РБ. Вручались награды Торгово-промышленной палаты РБ, городского совета и главы Стерлитамака. Ряд наград вручили работникам ООО ТД «Башкирская химия», ООО «Башхимтранс» и ООО «Эколь».

На сцену выходили машинисты, слесари, инженеры, аппаратчики, электромонтеры, грузчики, мастера и начальники цехов, сотрудники административной части.

Памятная медаль «За заслуги в предпринимательстве» - не первая в личной «копилке» наград Радика Асфандиярова, начальника производства полихлорвиниловых смол.

- Работаю в АО «БСК» с 2006 года. Начинал аппаратчиком, постепенно рос как специалист, а сегодня возглавляю одно из производств, - рассказывает Радик Нурфаезович. – Приятно, что руководство оценило нашу работу. Это награда не только моя, а всего сплоченного коллектива, это наша общая заслуга.

ПОЧЕМУ РАБОТНИКИ БСК НЕ ХОТЯТ НА ПЕНСИЮ

В числе награжденных - мастер по ремонту цеха №71 Владимир Яковлев.

- Я в БСК уже 29 лет, вся моя жизнь связана с предприятием, - поделился Владимир Серафимович. - Завод дал мне все: купили с женой квартиру, детей вырастили, они полностью обеспечены. Сегодня я продолжаю работать, хотя уже пенсионер. А почему нет? После реконструкции завода работать здесь – одно удовольствие.

Сотрудникам компании также вручали почетные награды Росхимпрофсоюза, Федерации профсоюзов Башкирии.

- Нас с БСК связывает многолетняя дружба, - подчеркивает председатель РО Росхимпрофсоюза Зумара Ганиева. - Компания задает тон взаимодействия с профсоюзом для других предприятий республики и страны: создает новые рабочие места, хорошие условия для людей. Мы это очень ценим.

- По итогам конкурса «Лучшее предприятие для работающих мам» в 2021 году БСК заняла 1 место. Среди приоритетов политики предприятия - создание комфортных условий для женщин с детьми. Это правильная позиция, - подчеркивает председатель Федерации профсоюзов РБ Гузель Мирошниченко.

Почетное звание «Заслуженный ветеран труда АО «Башкирская содовая компания» присвоили 31 сотруднику. Среди них специалист по охране труда Ирина Глухих.

- Я на предприятии уже 33 года: пришла 19-летней девчонкой, вышла замуж, родила двух дочерей, - рассказывает Ирина Глухих. - Мне здесь нравится! Задержек по зарплате не бывает, в прошлом году я бесплатно отдохнула в санатории. БСК часто проводит конкурсы с хорошими призами, даже дети сотрудников вовлечены. Это приятно.

В КОМПАНИИ ЦЕНЯТ КАЖДОГО

На празднике наградили победителей конкурсов профессионального мастерства.

Эльвира Навардинова, занявшая третье место в конкурсе лаборантов, работает в БСК с 2011 года. Пришла по совету родителей, которые многие годы трудились на заводе. Виталий Приваленко, который занял 2 место среди лучших токарей, недавно получил высшее образование и уже включен в кадровый резерв – впереди карьерный рост.

Аппаратчик производства «Сода» Илья Пушинский пришел в компанию около года назад.

- До этого я трудился на другом предприятии, но посчитал, что в «БСК» - более перспективно, - признается Илья Пушинский. – Поначалу было сложно, но потом привык. В плане зарплаты, условий труда – вообще все нравится. А это мой первый конкурс – не ожидал сразу победить, приятно удивлен.

Аппаратчик производства «Каустик» Владимир Макаров тоже впервые принимал участие в конкурсе. И сразу – победа.

- Приятно, что оценили мои способности и предложили поучаствовать. Скоро я собираюсь сдавать экзамен на оператора, так что планирую развиваться в профессии и дальше, - поделился планами Владимир.

В рамках неофициальной части торжества чествовали призеров полумарафона «БСК забег». В компании вообще уважают спорт и ЗОЖ. Есть свой спортивный зал, турники в каждом цехе. Регулярно проводятся тренировки по футболу, волейболу, теннису и соревнования. «БСК забег» - один из любимых.

Кстати, генеральный директор Эдуард Давыдов в этом году бежал вместе с коллегами и занял третье место на самой длинной дистанции.

Еще несколько наград: ордена «За заслуги перед химической промышленностью», почетное звание «Почетный химик РФ» - сотрудники компании получили на основной сцене площади ГДК 28 мая, в День химика.

Фото предоставлены БСК.

На правах рекламы.