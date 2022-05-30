В Уфе состоится спектакль с непрофессиональными актерами по водевилям Чехова

Смешные и серьезные одноактные водевили «Медведь», «Предложение», «Юбилей» давно стали драматургической классикой, знакомой поклонникам Чехова не только по театральным постановкам, но и по многочисленным экранизациям.
«Медведь» – единственный водевиль Чехова, где все кончается благополучно. Помещик Смирнов и «вдовушка с ямочками на щеках» Елена Ивановна Попова после ссоры, скандала, даже попытки стреляться неожиданно кончают «продолжительным поцелуем». Но уже герои «Предложения» как будто говорят на разных языках.
«Юбилей» - своеобразная пародия на празднование в банке, где директор Шипучи сочиняет поздравительный адрес самому себе, но внезапное появление госпожи Мерчуткиной (фамилии героев у Чехова всегда выразительные и говорящие) нарушает весь план. Раскрытие бессмысленной пошлости жизни людей с претензиями и амбициями, бессмысленность их прожектов – вот основная мысль «Юбилея», весьма актуального и сегодня.
Водевили Чехова отличались от развлекательных комедий. Его одноактные пьесы – это не комедии положений (хотя много смешных и нелепых моментов есть в действии), а комедии характеров, в которых мечта писателя о гармонии жизни и совершенствовании человеческой натуры.
В рамках проекта «Большая сцена» водевили предстанет в новом свете. Будет очень интересно.
Режиссер-постановщик: Ильнур Муллабаев
Роли исполняют:
Пьеса «Юбилей».
Шипучин-Константин Куликов
Татьяна Алексеевна-Екатерина Еремеева
Хирин-Олег Эсмонт
Мерчуткина-Ирина Речистер
Пьеса «Предложение»
Чубуков-Азат Рахматуллин
Наталья Степановна-Евгения Зулкарнеева
Ломов-Рустем Мукаев
Пьеса «Медведь»
Елена Попова-Ольга Вершинина
Смирнов-Александр Куклин
Лука-Аскар Рахматуллин
Люди:
Олег Гималетдинов
Александр Баранов
Ляля Мулашева
Аделина Мингажева
Игорь Катеренчук
Диляра Гильфанова
Анастасия Вершинина
Назмудинов Всеволод
Эмиль Кашфуллин
Спектакль состоится 11 июня в театре Оперы и балета, в 19:00, продолжительность 1,5 часа.
Приобрести билеты можно будет на сайте Башкирского государственного театра оперы и балета.
Заказ билетов: +7(347)272-77-12, ticket@bashopera.ru