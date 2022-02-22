Мекка NFT-искусства и стрит-арта: что за Парк искусств за 400 миллионов хотят построить в центре Уфы

Парк будет, как обещают руководители проекта, будет «пронизан языком современной культуры»

С каждым годом в Уфе появляется все больше и больше новых центров притяжения горожан. Однако не все из них можно назвать удачными и завершенными. И если «Арт-КВАДРАТ» сумел завоевать любовь уфимцев, то на набережную в створе реки Белой до сих пор осыпаются тонны критики.

И вот в центре башкирской столицы планируется реализовать еще один амбициозный проект – Парк искусств, который, по словам его руководителя депутата Горсовета Валериана Галина, станет прибежищем для творческих людей Уфы. На днях он подробно рассказал готовящемся центре притяжения.

Гагин утверждает, что Парк искусств станет большим культурным и креативным кварталом. Объект будет возведен на территории, ограниченной улицами Ленина, Достоевского, Крупской и Кирова.

– Территория этого квартала органично вписана в большой социокультурный пешеходный маршрут. Эта территория включает в себя Молодежный театр, здесь есть галерея «Урал», музей Ленина, Академия наук Башкирии, Площадь двух фонтанов, – рассказал Гагин.

Он пояснил, что социокультурный маршрут – это место, по которому жители и гости города могут не только прогуляться, но и в котором также могут получить возможности для интересного досуга, развития и самореализации.

– Мы проектируем инфраструктуру для уличных активностей в сфере творчества. Данное пространство имеет высокий нереализованный потенциал. Также вся территория станет комфортнее для пешеходных прогулок, увеличится зеленая зона, – заявил Гагин.

Фото: vk.com/artoblakaufa

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ НОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ ВЕЯНИЙ

В парке планируется организация выставочные проекты (уличные галереи и перформансы, площадки для скульптур), фестивалей современного искусства, гик-свадеб, арт-вечеринок и ярмарок.

– Место будет пронизано языком современной культуры. На территории парка мы планируем создать крупнейший центр цифрового современного искусства для того, чтобы у наших дизайнеров была возможность мощные серьезные выставки, – поделился руководитель проекта.

Также в рамках креативного квартала планируется работа в новом и перспективном виде искусства – NFT-Арт.

Как пояснили руководители проекта, NFT-искусство, или криптоарт – это цифровое искусство, объекты которого можно увидеть с помощью гаджетов. И В парке искусств планируется отдельная экспозиция работ, которая будет посвящена технологии блокчейна.

Общая площадь парка составит семь тысяч квадратных метров. Предварительно, затраты на его создание оценивают в 400 миллионов рублей.

В настоящее время проект находится на стадии обсуждения и разработки. Предварительно открытие общественного пространства парка запланировано на 10 июня 2024 года, а креативный кластер планируют запустить в работу тремя месяцами позже – 10 сентября.

Планируется, что в Парке искусств найдется место для каждого творческого человека

«МЫ НЕ ХОТИМ НАВРЕДИТЬ»

Валериан Гагин заверил, что проектируемый объект – не еще один «торгушник». По словам бизнесмена, время торговых центров прошло, поскольку сейчас активно развиваются цифровые торговые площадки, и потому данная в инвестиционном плане ниша попросту непривлекательна ни для кого.

Также предприниматель заявил, что Парк искусств не станет еще одной безликой «пустующей коробкой», которая лишь испортит эстетический облик города. По словам Гагина, будущий центр притяжения будет исполнен в виде «красивого, элегантного и современного» архитектурного решения.

Гагин также подчеркнул, что на территория проекта находится ряд объектов культурного наследия, и потому он и его команда планируют реализовать Парк с учетом мнения экспертов и горожан, что все важные городские объекты не были уничтожены, а грамотно вписались в антураж нового центра притяжения.

– Мы не хотим навредить и что-либо захватить. Мы хотим лишь все улучшить, нам самим выгодно, чтобы территория работала и круглый год здесь была активность, – подытожил Валериан Гагин.