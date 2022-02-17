Что построят в столице к 450-летнему юбилею Уфы

Так выглядит проект Центра спортивной борьбы в Уфе. Фото: пресс-служба главы Башкирии

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров провел в режиме онлайн совещание по подготовке к празднованию 450-летнего юбилея Уфы. Праздничные мероприятия пройдут в 2024 году и к этому времени в городе должны появиться новые и отремонтированы существующие здания. Профильные министры регионального правительства отчитались о подготовке к строительству и реконструкции различных сооружений, благоустройству парков и скверов, ремонту дорог.

ЕВРАЗИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Например, руководитель управления капитального строительства Башкирии Руслан Цагельник отчитался, что в августе 2022 года в Уфе начнут строить Евразийскую библиотеку. Строительство обойдется казне в 4 млрд рублей, а само здание, стилизованное под башкирскую юрту, возведут между Белым домом и госпиталем ветеранов войн.

- Евразийская библиотека должна быть многофункциональным объектом, местом для проведения представительских мероприятий республиканского масштаба. Она должна стать ярким украшением Уфы. Очень важно продумать цветовую гамму фасада, витражи здания и его оформление, - заявил на совещании глава Башкирии Радий Хабиров.

Помимо самой Евразийской библиотеки, целесообразность строительства которой вызывает вопросы, параллельно будут благоустраивать расположенный рядом сквер имени Зии Нуриева.

Евразийскую библиотеку в Уфе начнут строить в августе 2022 года

СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров отчитался о подготовке к строительству Центра спортивной борьбы. Этот спортивный объект будет использоваться не только для проведения соревнований по различным единоборствам, но и приспособлен для турниров по другим видам спорта. По словам чиновника, строители выйдут на площадку в мае 2022 года.

В планах у властей Башкирии подарить Уфе на 450-летие обновленные Русский драматический театр, Театр кукол и полностью реконструированный Госцирк. На прошедшем заседании чиновники определили даты начала ремонтных работ на каждом объекте и отметили, что открытие Театра кукол после масштабной реконструкции произойдет в декабре 2023 года.

- На период ремонта спектакли Театра кукол переедут на сцену малого зала Башкирского театра оперы и балета, а также в Уфимскую детскую филармонию. Место для показа постановок Русдрамтеатра мы сейчас определяем, – заявила на совещании замминистра культуры Башкирии Наталья Лапшина.

Реконструкция Театра кукол завершится в декабре 2023 года

ПАРКИ И ДОРОГИ

В преддверии юбилея Уфы масштабный ремонт начнется в южной части башкирской столицы. Территория, где планируют ремонт дорог и строительство социальных объектов назвали «Южные ворота». Контролировать работу в этом районе будет вице-премьер правительства Башкирии Раиф Абдрахимов. На совещании он заявил, что уже в этом году там начнется поэтапная реконструкция улицы Пугачева и строительство новой школы в Кузнецовском затоне. Кстати, полностью перекрывать дорогу на Пугачева, как хотели сделать раньше, не будут.

- Мы будем поэтапно вести дорожные работы с каждой из сторон трассы. Поэтому движение на этом участке не прекратится, но будет несколько ограничено. А с 1 марта мы закрываем движение автотранспорта по старому арочному мосту через реку Белую. Поток машин направим по двум новым мостам, чтобы к 2024 году успеть завершить ремонтные работы, - подчеркнул вице-премьер Абдрахимов.

В свою очередь, министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев рассказал, что к юбилею города в Уфе планируют благоустроить множество парков, скверов и общественных территорий. На совещании он озвучил, где работы начнутся уже в 2022 году.

В южной части Уфы планируют масштабный ремонт дорог. В том числе и старого арочного моста через Белую

- Мы начинаем работы сразу на 16 уфимских общественных территориях, которые украсят облик города и станут его новой визитной карточкой. Благоустройство будет идти по всему городу – от центрального парка Демы до парка Нефтехимиков в Черниковке и озера Теплого в Инорсе, - отметил Марзаев.

По словам чиновника, в некоторых парках работы по благоустройству уже близки к завершению. Например, в этом году завершится обновление сквера на бульваре Славы.

В этом году власти планируют начать работу по благоустройству набережной озера Теплое в Инорсе, центрального парка в Деме, парка Нефтехимиков в Черниковке. А ко Дню города, 12 июня, должен открыться обновленный парк «Кашкадан» в Сипайлово.

В следующем году начнутся масштабные ремонтные работы в саду имени Аксакова, в парках имени Гафури и Ленина.

- Масштаб работ к 450-летию Уфы грандиозный. Главное – все должны работать синхронно и слаженно, чтобы строители успели вовремя выйти на работы, а уфимцы и гости столицы были в курсе происходящих событий, - подытожил глава Башкирии Радий Хабиров.