Кто такой Ратмир Мавлиев, которого назначили и.о. мэра Уфы

На нового градоначальника в правительстве республики делают большие ставки

Сегодня, 14 февраля, депутаты уфимского Горсовета единогласно утвердили кандидатуру и.о. мэра Уфы – им стал экс-глава Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Как отметил Радий Хабиров, который и представил нового градоначальника, находясь на должности мэра Нефтекамска, Мавлиев проделал огромную работу по благоустройству города. И нет сомнений, что в Уфе он покажет потрясающие результаты. Сам Мавлиев отметил, что новая должность для него – не только большая ответственность, но и вызов.

- Могу сказать, что буду отдавать себя целиком и полностью этой работе. От жителей жду конструктивных предложений и замечаний. Спасибо за оказанное доверие, — заявил новый глава городской администрации.

Что же известно о новом уфимском градоначальнике? «Комсомолка» собрала самые запоминающие факты биографии Ратмира Мавлиева.

ИЗ БИЗНЕСА – В ПОЛИТИКУ

Ратмир Мавлиев родился 14 августа 1989 года в Нефтекамске. Его отец – довольно известный в Башкирии (и за ее пределами) бизнесмен Рафил Мавлиев, в 2020 году прославившийся тем, что гонял по полям коров на своем вертолете. В 2011 году Мавлиев-младший получил диплом юриста в БашГУ, после чего прошел переподготовку в Московской международной высшей школе бизнеса, а в 2014 году окончил и Финансовый университет при Правительстве РФ.

После окончания учебы некоторое время Ратмир Мавлиев занимался бизнесом в сфере рекламы, недвижимости и торговли автомобилями. В 2013 году он решил, что политика его привлекает больше, чем бизнес. Так Мавлиев-младший сначала стал членом молодежного движения «Выбирай», потом возглавил местную федерацию спортивной борьбы, а потом перешел в Молодежную палату при Курултае Башкирии. Впрочем, и там он надолго не задержался, а перебрался в Татарстан, где занял должность и.о. руководителя исполкома Ютазинского района, а потом получил пост советника главы Альметьевского района по инвестиционному развитию.

В марте 2019 года Ратмир Мавлиев возглавил городскую администрацию Нефтекамска, став в 29 лет самым молодым мэром в истории Башкирии. Кстати, горожанам он действительно запомнился только с положительной стороны. Многие отмечают, что с приходом Мавлиева, город стал чище и привлекательнее для туристов.

— Вы очень молодой, трудолюбивый руководитель, поэтому вас и заметили в правительстве и повысили по должности. За очень короткий срок вы смогли преобразить облик Нефтекамска. Очень хочется, чтобы на ваше место пришел такой же толковый руководитель, - сожалеют об уходе Мавлиева жители Нефтекамска.

Также известно, что новый уфимский градоначальник женат. В браке у него родился сын с необычным именем Имран.