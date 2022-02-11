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Общество11 февраля 2022 13:00

В поле под Уфой построят новую деревню размером с два Кузнецовских затона – вот, что там будет

Застройщик намерен освоить территорию рядом с Миловским парком
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Земля находится на территории Миловского сельсовета Фото: дом.рф

Земля находится на территории Миловского сельсовета Фото: дом.рф

Рядом со скандальным Миловским парком под Уфой построят новый микрорайон – застройщик уже ищут фирму для межевания земли.

Коронавирус серьезно повлиял на рынок недвижимости Уфы. Застройщики трезво оценивают риски, и поэтому не спешат браться за какие-то новые проекты, а пока лишь доводят до ума старые. Но везде есть исключения. Муниципальное уфимское агентство ипотечного кредитования заказало межевание огромного участка в 80 гектаров рядом с селом Миловка под Уфой – это площадь сразу двух микрорайонов Кузнецовский Затон. Рассказываем, что может появиться в чистом поле рядом с Западным обходом Уфы.

МАЛОЭТАЖНЫЕ ДОМА И ШКОЛА

Судя по описанию закупки, строить рядом со скандальным Миловским парком будут всерьез и основательно. Участок застройщика находится между двумя дорогами – Западным обходом Уфы и Миловским проспектом. На нем можно заниматься только мало- и среднеэтажным строительством, поэтому не стоит ждать появления высоток в чистом поле в ближайшие годы.

Новый микрорайон попадает в зону смешанной застройки, поэтому в будущем здесь появится не только жилые дома и необходимые коммунальные объекты, но и, например, офисы или парки. Максимальная площадь жилья, которое здесь появится в будущем – 330 тысяч «квадратов». Также в микрорайоне появятся два детских сада, школа, клуб, библиотека, тренажерный зал и кафе.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ УЧАСТОК

Если говорить о самом участке, на котором после межевания будет проходить стройка, то он не обременен каким-то специальным культурным или историческим статусом. Единственное – застройщику следует учитывать, что рядом находятся линии электропередач и газоснабжения. Примечательно, что земля принадлежит застройщику лишь на правах аренды – арендодателем земли для комплексного освоения является федеральный Дом.рф.

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