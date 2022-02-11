Вдова из Уфы, потерявшая супруга перед Новым годом, обвиняет в трагедии дорожные службы

Кристина до сих пор не может поверить, что ее любимого супруга больше нет в живых

21-летняя уфимка Кристина Насибуллина до сих пор не может прийти в себя после страшной утраты. Перед самым Новым годом ее супруг, с которым они прожили вместе 6 лет, погиб в жуткой аварии на трассе с тягачом. Несмотря на то, что авария произошла из-за глубокой колеи на дороге, в ГИБДД вынесли постановление, что водитель сам намеренно въехал в колею, а потом вылетел на встречную полосу. В итоге в возбуждении уголовного дела против дорожников было отказано, а сама Кристина намерена искать справедливости и добиться наказания для истинных виновников аварии.

СМЕРТЕЛЬНАЯ КОЛЕЯ

Напомним, эта жуткая авария произошла днем 27 декабря на 49-м километре дороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы, неподалеку от деревни Никитинка. Автомобиль «Шевроле Нива», за рулем которого находился 24-летний супруг Кристины Хасан, неожиданно потерял управление и вылетел на «встречку», где столкнулся с тягачом «Вольво». После удара обе машины выкинуло с проезжей части и оказались в кювете. От полученных травм водитель отечественного внедорожника скончался на месте.

После удара Ниву и тягач выбросило в кювет. Фото: ГИБДД по РБ

- Муж ехал к отцу в Туймазы, а когда он не приехал вовремя, отец забеспокоился. Нам даже никто не позвонил, хотя телефон супруга был абсолютно целый, не разбитый, не заблокированный. Только спустя 2 часа отцу удалось разыскать мужа, потом он уже позвонил нам и сообщил о случившемся. Очень хочется верить, что все произошло мгновенно, и Хасан не мучился… - со слезами вспоминает Кристина.

По словам молодой женщины, муж не раз ездил по этой дороге и прекрасно знал о глубокой колее, которую никак не могли отремонтировать почти 2 года. Глубина колеи – от 2 до 6 сантиметров, а незадолго до трагедии на этом участке дороги уже происходила серьезная авария. Так же по словам Кристины на трассе было очень скользко, так как ее совсем не посыпали.

- Ответственные службы не обращают внимания и не проводят никаких работ, когда на данной автодороге очень часто происходят ДТП, зачастую с летальным исходом. В ОМВД России по Туймазинскому району мой муж признан виновником аварии, поэтому было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом все документы подтверждают, что у мужа просто не было никакой возможности избежать столкновения, - уверена молодая женщина.

Сейчас Кристина собирается добиваться справедливости: вместе с адвокатом они собирают все необходимые документы и экспертизы, чтобы обратиться в вышестоящие инстанции. Также уфимка просит откликнуться тех, кто также пострадал на этом участке дороги из-за ее плохого состояния.

Дома папу остался ждать двухлетний сын

«ВСЕ БЫ ОТДАЛА, ЧТОБЫ МУЖ ОСТАЛСЯ В ЖИВЫХ»

О своем погибшем супруге Кристина вспоминает с теплом и нежностью. Уфимка рассказала, что вместе они были 6 лет. В 2019 году влюбленные сыграли свадьбу, а вскоре у пары родился очаровательный сын. Сейчас молодая женщина в одиночку воспитывает малыша и не представляет, как жить дальше без самого любимого человека на свете.

- Он был совсем молодой, мы вместе строили планы на жизнь, мечтали, как будем вместе воспитывать сына. Это несправедливо. Я бы отдала все на свете, чтобы мой муж остался жив и был с нами рядом. И он ни в чем не виноват… - вздыхает Кристина Насибуллина.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшего и продолжает следить за развитием событий.